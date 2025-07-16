



Trong các bài viết khác trên MEXC Learn , chúng tôi đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về biểu đồ K-line (Candlestick). Trong hai bài viết sau, chúng ta sẽ thảo luận về các mô hình nến tăng và giảm phổ biến. Hãy bắt đầu với các mô hình nến tăng. Như tên gợi ý, các mẫu này cho thấy xác suất cao hơn về xu hướng tăng trên thị trường sau khi chúng xuất hiện. Các mô hình nến tăng phổ biến bao gồm: ①Mô hình búa ②Mô hình búa ngược ③Mô hình Bullish Engulfing ④Mô hình Morning Star ⑤Mô hình Three White Soldiers.





Xin lưu ý, không giống như các thị trường tài chính truyền thống, biểu đồ nến tiền mã hóa hiển thị màu xanh lá cây khi giá tăng và màu đỏ khi giá giảm.





Mô hình búa thường được tìm thấy ở đáy của một xu hướng giảm. Mô hình búa thường chỉ ra rằng áp lực mua/tăng mạnh và bất chấp áp lực bán, lực mua mạnh cuối cùng sẽ đẩy giá tăng trở lại, tạo thành mô hình búa. Sự xuất hiện của mô hình búa cho thấy xác suất cao hơn của xu hướng tăng tiếp theo.









Mô hình nến búa ngược có thân nhỏ và bóng trên dài. Nó thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và đóng vai trò là tín hiệu đảo chiều tăng giá tiềm năng. Nếu mô hình búa ngược hình thành gần mức hỗ trợ quan trọng, thì tín hiệu tăng giá thậm chí còn mạnh hơn.









Mô hình bullish engulfing bao gồm hai nến, một nến giảm theo sau là một nến tăng. Nó thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nến giảm cuối cùng bị nhấn chìm hoàn toàn bởi một nến tăng lớn hơn. Mô hình engulfing pattern xảy ra tăng giá bởi vì, vào cuối xu hướng giảm, áp lực bán yếu đi và áp lực mua tăng lên.













Morning Star là một mô hình nến tăng truyền thống và thường báo hiệu sự đảo ngược xu hướng ở đáy. Do đó, mô hình này đặc biệt quan trọng khi xuất hiện trong một xu hướng giảm.





Mô hình Morning Star bao gồm ba nến. Nến đầu tiên là một nến giảm được hình thành do tâm lý hoảng loạn khi bán, dẫn đến một nến giảm lớn. Nến thứ hai cho thấy phạm vi dao động nhỏ, tạo thành thân của ngôi sao, có thể là nến giảm hoặc nến tăng. Nến thứ ba là một nến tăng lớn, cho thấy áp lực mua đã hấp thụ hoàn toàn áp lực bán.





Three White Soldiers là một mô hình tăng giá tương đối phổ biến. Nó đề cập đến ba nến tăng liên tiếp xuất hiện sau một nến giảm. Khi sự kết hợp nến này xảy ra cho thấy khả năng chuyển động đi lên cao hơn. Hiệu quả của mô hình Three White Soldiers phụ thuộc vào kích thước thân của ba nến tăng. Thân càng lớn, xác suất xu hướng tăng tiếp theo càng cao.







