Trong các bài viết khác trên MEXC Learn, chúng tôi đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về biểu đồ K-line (Candlestick). Trong hai bài viết sau, chúng ta sẽ thảo luận về các mô hình nến tăng và giảm pTrong các bài viết khác trên MEXC Learn, chúng tôi đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về biểu đồ K-line (Candlestick). Trong hai bài viết sau, chúng ta sẽ thảo luận về các mô hình nến tăng và giảm p
Learn/Bách Khoa Toàn Thư Blockchain/Khái niệm Cơ bản/Mô Hình Nến Tăng

Mô Hình Nến Tăng

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Phân Tích Kỹ Thuật
MemeCore
M$2.02668-0.41%
Humanity
H$0.06737-5.03%
Brainedge
LEARN$0.01513-2.32%
Line Protocol
LINE$0.0000481+93.95%
HAI
HAI$0.008318-0.57%


Trong các bài viết khác trên MEXC Learn, chúng tôi đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về biểu đồ K-line (Candlestick). Trong hai bài viết sau, chúng ta sẽ thảo luận về các mô hình nến tăng và giảm phổ biến. Hãy bắt đầu với các mô hình nến tăng. Như tên gợi ý, các mẫu này cho thấy xác suất cao hơn về xu hướng tăng trên thị trường sau khi chúng xuất hiện. Các mô hình nến tăng phổ biến bao gồm: ①Mô hình búa ②Mô hình búa ngược ③Mô hình Bullish Engulfing ④Mô hình Morning Star ⑤Mô hình Three White Soldiers.

Xin lưu ý, không giống như các thị trường tài chính truyền thống, biểu đồ nến tiền mã hóa hiển thị màu xanh lá cây khi giá tăng và màu đỏ khi giá giảm.

1. Mô hình búa

Mô hình búa thường được tìm thấy ở đáy của một xu hướng giảm. Mô hình búa thường chỉ ra rằng áp lực mua/tăng mạnh và bất chấp áp lực bán, lực mua mạnh cuối cùng sẽ đẩy giá tăng trở lại, tạo thành mô hình búa. Sự xuất hiện của mô hình búa cho thấy xác suất cao hơn của xu hướng tăng tiếp theo.


2. Mô hình búa ngược

Mô hình nến búa ngược có thân nhỏ và bóng trên dài. Nó thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và đóng vai trò là tín hiệu đảo chiều tăng giá tiềm năng. Nếu mô hình búa ngược hình thành gần mức hỗ trợ quan trọng, thì tín hiệu tăng giá thậm chí còn mạnh hơn.



3. Mô hình Bullish Engulfing

Mô hình bullish engulfing bao gồm hai nến, một nến giảm theo sau là một nến tăng. Nó thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nến giảm cuối cùng bị nhấn chìm hoàn toàn bởi một nến tăng lớn hơn. Mô hình engulfing pattern xảy ra tăng giá bởi vì, vào cuối xu hướng giảm, áp lực bán yếu đi và áp lực mua tăng lên.



4. Mô hình Morning Star

Morning Star là một mô hình nến tăng truyền thống và thường báo hiệu sự đảo ngược xu hướng ở đáy. Do đó, mô hình này đặc biệt quan trọng khi xuất hiện trong một xu hướng giảm.

Mô hình Morning Star bao gồm ba nến. Nến đầu tiên là một nến giảm được hình thành do tâm lý hoảng loạn khi bán, dẫn đến một nến giảm lớn. Nến thứ hai cho thấy phạm vi dao động nhỏ, tạo thành thân của ngôi sao, có thể là nến giảm hoặc nến tăng. Nến thứ ba là một nến tăng lớn, cho thấy áp lực mua đã hấp thụ hoàn toàn áp lực bán.


5. Three White Soldiers

Three White Soldiers là một mô hình tăng giá tương đối phổ biến. Nó đề cập đến ba nến tăng liên tiếp xuất hiện sau một nến giảm. Khi sự kết hợp nến này xảy ra cho thấy khả năng chuyển động đi lên cao hơn. Hiệu quả của mô hình Three White Soldiers phụ thuộc vào kích thước thân của ba nến tăng. Thân càng lớn, xác suất xu hướng tăng tiếp theo càng cao.



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Hướng dẫn xem tài sản trong tài khoản Futures và vị thế hiện tại trên MEXC để cải thiện giao dịch

Hướng dẫn xem tài sản trong tài khoản Futures và vị thế hiện tại trên MEXC để cải thiện giao dịch

Giao dịch Futures tiền mã hoá đã trở nên phổ biến đối với nhà đầu tư nhờ tính linh hoạt và đa dạng cặp giao dịch. Đặc biệt, MEXC Futures được người dùng đánh giá cao khi cung cấp hơn 1,300 cặp giao dị

Hướng dẫn toàn diện: Nắm bắt xu hướng thị trường bằng các chỉ báo giao dịch tiền mã hoá

Hướng dẫn toàn diện: Nắm bắt xu hướng thị trường bằng các chỉ báo giao dịch tiền mã hoá

Trong giao dịch tiền mã hoá, phân tích chỉ báo kỹ thuật đề cập đến một phương pháp định lượng sử dụng các công thức toán học và thống kê để đánh giá xu hướng thị trường. Bằng cách xử lý dữ liệu giá và

Hướng dẫn người mới: Tổng quan chuyên sâu về phân tích kỹ thuật tiền mã hoá

Hướng dẫn người mới: Tổng quan chuyên sâu về phân tích kỹ thuật tiền mã hoá

Phân tích kỹ thuật là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong đầu tư tài chính, nhằm dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách nghiên cứu dữ liệu giao dịch và biến động giá trong quá khứ.

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, được thiết kế để xác định hướng xu hướng giá và nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng. Chỉ báo này vẽ một loạt các

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng