Trong bài viết "Mô hình nến Tăng", chúng tôi đã giới thiệu các mô hình nến tăng phổ biến. Ngược lại, mô hình nến giảm được hình thành sau một xu hướng tăng. Sự xuất hiện của mô hình nến giảm cho thấy Trong bài viết "Mô hình nến Tăng", chúng tôi đã giới thiệu các mô hình nến tăng phổ biến. Ngược lại, mô hình nến giảm được hình thành sau một xu hướng tăng. Sự xuất hiện của mô hình nến giảm cho thấy
Learn/Bách Khoa Toàn Thư Blockchain/Khái niệm Cơ bản/Mô Hình Nến Giảm

Mô Hình Nến Giảm

16/07/2025MEXC
0m
Chia sẻ đến
#Cơ Bản#Phân Tích Kỹ Thuật
MemeCore
M$2.02657-0.66%
Humanity
H$0.0675-4.98%
HI
HI$0.0000606-1.14%
Choise.com
CHO$0.00396-3.17%
Trusta.AI
TA$0.05918-1.79%


Trong bài viết "Mô hình nến Tăng", chúng tôi đã giới thiệu các mô hình nến tăng phổ biến. Ngược lại, mô hình nến giảm được hình thành sau một xu hướng tăng. Sự xuất hiện của mô hình nến giảm cho thấy xu hướng tăng có thể đảo chiều thành xu hướng giảm. Khi các mô hình nến giảm xuất hiện, chúng ta cần phân tích và đánh giá chúng cùng với vị thế thị trường cụ thể. Các mô hình nến giảm phổ biến bao gồm: ①Mô hình Hanging Man ②Mô hình Shooting Star ③Mô hình Bearish Engulfing ④Mô hình Evening Star ⑤Mô hình Three Black Crows.


Điều quan trọng cần lưu ý là, không giống như các thị trường tài chính truyền thống, biểu đồ nến tiền mã hóa hiển thị màu xanh lá cây khi giá tăng và màu đỏ khi giá giảm.

1. Mô hình Hanging Man

Hanging Man là một trong những mô hình nến giảm. Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, một thân nến có bóng nến dưới dài và bóng nến rất ngắn. Nến này có thể tăng hoặc giảm. Hanging Man là một tín hiệu giảm giá mạnh. Nến thứ hai theo sau mô hình Hanging Man thường là nến giảm và nến giảm càng dài thì khả năng bắt đầu xu hướng giảm càng cao.



2. Mô hình Shooting Star

Mô hình Shooting Star được đặt tên một cách khéo léo vì giống với ống ngắm súng và có hình dạng tương tự như chiếc búa nghịch đảo. Mô hình Shooting Star thường xuất hiện ở đầu xu hướng tăng và đóng vai trò là tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng đảo ngược xu hướng. Thân của Shooting Star tương đối ngắn và bóng trên dài. Nó có thể là một nến tăng hoặc giảm nhỏ.


3. Mô hình Bearish Engulfing

Mô hình Bearish Engulfing thường xảy ra ở cuối xu hướng tăng và bao gồm hai chân nến. Nến đầu tiên là một nến tăng nhỏ, tiếp theo, nến thứ hai là một nến giảm lớn, nến này nhấn chìm nến tăng nhỏ. Mô hình Bearish Engulfing thường biểu thị sự biến động giá đáng kể và xu hướng tiếp theo của thị trường có thể không lạc quan. Thân của nến giảm thứ hai càng lớn thì tiềm năng xu hướng giảm càng lớn.



4. Mô hình Evening Star

Mô hình Evening Star xuất hiện trong xu hướng tăng và đóng vai trò là tín hiệu cho thấy xu hướng giá của thị trường có thể đang đạt đỉnh với mức độ tin cậy tương đối cao. Nếu thị trường xuất hiện mô hình Evening Star, thì cần được xử lý một cách thận trọng.

Mô hình Evening Star bao gồm ba nến và có xu hướng ngược lại so với mô hình Morning Star. Nến đầu tiên của Evening Star là một nến bullish, tiếp theo, nến thứ hai có thể là nến giảm nhỏ, bullish nhỏ hoặc nến doji. Nến thứ ba là một nến giảm, và giá thấp sẽ thấp hơn giá thấp của nến đầu tiên.



5. Mô hình Three Black Crows

Mô hình Three Black Crows bao gồm ba nến giảm liên tiếp không có hoặc có bóng rất ngắn. Giá mở của mỗi ngày giao dịch tương tự như giá đóng của ngày hôm trước, nhưng khi áp lực bán gia tăng, giá đóng tiếp tục giảm. Mô hình Three Black Crows thường là sự khởi đầu của một xu hướng giảm.



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này không cung cấp lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác và cũng không phải là lời khuyên để mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin cho mục đích tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu đầy đủ những rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. Nền tảng không chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của người dùng.

Bài viết phổ biến

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có Thể Đào Solana Không? Sự Thật Về Đào SOL

Có thể bạn đã nghe về tốc độ đáng kinh ngạc và phí giao dịch thấp của Solana, và bây giờ bạn đang tự hỏi làm thế nào để đào Solana để có được một số token SOL. Có thể bạn đã tìm kiếm phần mềm đào hoặc

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Cách Tạo Meme Coin trên Solana? Hướng Dẫn Đầy Đủ Cho Người Mới Bắt Đầu

Thế giới tiền điện tử đã chứng kiến sự bùng nổ của các meme coin, biến những trò đùa trên internet thành tài sản kỹ thuật số hợp pháp trị giá hàng triệu đô la. Nếu bạn đang thắc mắc cách tạo meme coin

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana hoạt động như thế nào? Hướng dẫn staking SOL đầy đủ

Staking Solana cung cấp cho những người nắm giữ tiền điện tử một cách đơn giản để kiếm thu nhập thụ động trong khi hỗ trợ một trong những blockchain nhanh nhất trong ngành. Hướng dẫn toàn diện này sẽ

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Chế độ một chiều và chế độ phòng hộ trong giao dịch Futures là gì?

Khi giao dịch Futures trên MEXC, một cài đặt quan trọng thường bị bỏ qua là chế độ vị thế. Điều này quyết định bạn có thể nắm giữ đồng thời cả vị thế Long và Short trong cùng một cặp Futures hay không

Bài viết liên quan

Hướng dẫn xem tài sản trong tài khoản Futures và vị thế hiện tại trên MEXC để cải thiện giao dịch

Hướng dẫn xem tài sản trong tài khoản Futures và vị thế hiện tại trên MEXC để cải thiện giao dịch

Giao dịch Futures tiền mã hoá đã trở nên phổ biến đối với nhà đầu tư nhờ tính linh hoạt và đa dạng cặp giao dịch. Đặc biệt, MEXC Futures được người dùng đánh giá cao khi cung cấp hơn 1,300 cặp giao dị

Hướng dẫn toàn diện: Nắm bắt xu hướng thị trường bằng các chỉ báo giao dịch tiền mã hoá

Hướng dẫn toàn diện: Nắm bắt xu hướng thị trường bằng các chỉ báo giao dịch tiền mã hoá

Trong giao dịch tiền mã hoá, phân tích chỉ báo kỹ thuật đề cập đến một phương pháp định lượng sử dụng các công thức toán học và thống kê để đánh giá xu hướng thị trường. Bằng cách xử lý dữ liệu giá và

Hướng dẫn người mới: Tổng quan chuyên sâu về phân tích kỹ thuật tiền mã hoá

Hướng dẫn người mới: Tổng quan chuyên sâu về phân tích kỹ thuật tiền mã hoá

Phân tích kỹ thuật là một công cụ được sử dụng rộng rãi trong đầu tư tài chính, nhằm dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai bằng cách nghiên cứu dữ liệu giao dịch và biến động giá trong quá khứ.

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Chỉ báo Parabolic SAR (Stop and Reverse) là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, được thiết kế để xác định hướng xu hướng giá và nhận diện các điểm đảo chiều tiềm năng. Chỉ báo này vẽ một loạt các

Đăng ký MEXC
Đăng ký & nhận lên đến 10,000 USDT tiền thưởng