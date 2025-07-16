



Trong bài viết " Mô hình nến Tăng ", chúng tôi đã giới thiệu các mô hình nến tăng phổ biến. Ngược lại, mô hình nến giảm được hình thành sau một xu hướng tăng. Sự xuất hiện của mô hình nến giảm cho thấy xu hướng tăng có thể đảo chiều thành xu hướng giảm. Khi các mô hình nến giảm xuất hiện, chúng ta cần phân tích và đánh giá chúng cùng với vị thế thị trường cụ thể. Các mô hình nến giảm phổ biến bao gồm: ①Mô hình Hanging Man ②Mô hình Shooting Star ③Mô hình Bearish Engulfing ④Mô hình Evening Star ⑤Mô hình Three Black Crows.





Điều quan trọng cần lưu ý là, không giống như các thị trường tài chính truyền thống, biểu đồ nến tiền mã hóa hiển thị màu xanh lá cây khi giá tăng và màu đỏ khi giá giảm.





Hanging Man là một trong những mô hình nến giảm. Xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, một thân nến có bóng nến dưới dài và bóng nến rất ngắn. Nến này có thể tăng hoặc giảm. Hanging Man là một tín hiệu giảm giá mạnh. Nến thứ hai theo sau mô hình Hanging Man thường là nến giảm và nến giảm càng dài thì khả năng bắt đầu xu hướng giảm càng cao.









Mô hình Shooting Star được đặt tên một cách khéo léo vì giống với ống ngắm súng và có hình dạng tương tự như chiếc búa nghịch đảo. Mô hình Shooting Star thường xuất hiện ở đầu xu hướng tăng và đóng vai trò là tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng đảo ngược xu hướng. Thân của Shooting Star tương đối ngắn và bóng trên dài. Nó có thể là một nến tăng hoặc giảm nhỏ.









Mô hình Bearish Engulfing thường xảy ra ở cuối xu hướng tăng và bao gồm hai chân nến. Nến đầu tiên là một nến tăng nhỏ, tiếp theo, nến thứ hai là một nến giảm lớn, nến này nhấn chìm nến tăng nhỏ. Mô hình Bearish Engulfing thường biểu thị sự biến động giá đáng kể và xu hướng tiếp theo của thị trường có thể không lạc quan. Thân của nến giảm thứ hai càng lớn thì tiềm năng xu hướng giảm càng lớn.









Mô hình Evening Star xuất hiện trong xu hướng tăng và đóng vai trò là tín hiệu cho thấy xu hướng giá của thị trường có thể đang đạt đỉnh với mức độ tin cậy tương đối cao. Nếu thị trường xuất hiện mô hình Evening Star, thì cần được xử lý một cách thận trọng.





Mô hình Evening Star bao gồm ba nến và có xu hướng ngược lại so với mô hình Morning Star. Nến đầu tiên của Evening Star là một nến bullish, tiếp theo, nến thứ hai có thể là nến giảm nhỏ, bullish nhỏ hoặc nến doji. Nến thứ ba là một nến giảm, và giá thấp sẽ thấp hơn giá thấp của nến đầu tiên.









Mô hình Three Black Crows bao gồm ba nến giảm liên tiếp không có hoặc có bóng rất ngắn. Giá mở của mỗi ngày giao dịch tương tự như giá đóng của ngày hôm trước, nhưng khi áp lực bán gia tăng, giá đóng tiếp tục giảm. Mô hình Three Black Crows thường là sự khởi đầu của một xu hướng giảm.







