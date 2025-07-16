Kiến Thức Cơ Bản Về Thanh Khoản





Thanh khoản là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong tài chính và có thể có nhiều nghĩa khác nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Nhìn chung, thanh khoản có thể được chia thành các khái niệm sau:

1）Khả năng chuyển đổi thành tài sản thành tiền mặt. Đây là khả năng chuyển đổi tài sản hiện có thành các tài sản khác.

2）Khả năng thanh toán nợ của một tổ chức. Thường được sử dụng trong doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có dòng tài sản dồi dào, cho thấy doanh nghiệp có tính thanh khoản tốt.

3）Sự dồi dào hoặc khan hiếm nguồn cung tài sản trên thị trường. Áp dụng cho lĩnh vực kinh tế vĩ mô, nếu tổng cung tài sản lớn hơn tổng cầu, điều này biểu thị sự thừa thanh khoản.





Tính thanh khoản trong giao dịch tiền mã hoá đề cập đến khái niệm đầu tiên. Ngoài ra, tính thanh khoản của thị trường tiền mã hoá thường được chia thành thanh khoản trên chuỗi và thanh khoản của sàn giao dịch tập trung. Bài viết này tập trung vào tính thanh khoản của các sàn giao dịch tập trung.









Như đã đề cập trước đó, tính thanh khoản là một khái niệm quan trọng trong giao dịch tài chính, đề cập đến khả năng chuyển đổi tài sản hiện có thành tài sản khác. Trong giao dịch tiền mã hóa, tính thanh khoản cụ thể đề cập đến mức độ dễ dàng mà một một loại tiền mã hoá có thể chuyển đổi thành fiat hoặc các loại tiền mã hóa khác.





Tính thanh khoản rất quan trọng đối với thị trường tiền mã hóa. Nếu một loại tiền mã hóa có tính thanh khoản cao, hoạt động mua bán của người dùng sẽ ít gây ảnh hưởng đến thị trường và giúp tránh gây ra biến động giá lớn. Ngược lại, nếu một loại tiền mã hóa có tính thanh khoản thấp, hoạt động mua bán của người dùng có thể gây ra những biến động lớn trên thị trường, dẫn đến giá thị trường tăng hoặc giảm mạnh. Hơn nữa, việc mua bán thường dễ dàng hơn trong các thị trường có tính thanh khoản cao. Nguyên nhân là do thanh khoản được tạo ra từ sự tham gia của nhiều nhà giao dịch, càng nhiều người tham gia vào thị trường, thanh khoản càng tốt, dẫn đến việc có nhiều lệnh mua bán hơn, giúp người dùng dễ dàng khớp lệnh giao dịch. Ngược lại, tính thanh khoản thấp, người dùng sẽ khó khớp lệnh hơn.









Nhìn chung, có hai cách đơn giản để đánh giá tính thanh khoản:

Chênh lệch giá mua/bán: Đây là sự chênh lệch giữa giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất. Thông thường, mức chênh lệch nhỏ hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn.

Độ sâu thị trường: Điều này liên quan đến số lượng lệnh mua và bán trong sổ lệnh. Số lượng lệnh mua và bán càng lớn, tính thanh khoản càng cao.









Yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến tính thanh khoản là khối lượng giao dịch. Ngoài ra, còn có các yếu tố gián tiếp như môi trường pháp lý và tâm lý thị trường. Các yếu tố gián tiếp này ảnh hưởng đến sự thay đổi trong khối lượng giao dịch và dẫn đến những thay đổi trong thanh khoản.





3.1 Khối lượng giao dịch





Khối lượng giao dịch là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến tính thanh khoản. Quy mô của khối lượng giao dịch tỷ lệ thuận với số lượng lệnh mua và bán. Khối lượng giao dịch càng lớn, số lượng lệnh mua và bán càng nhiều, nghĩa là có nhiều người tham gia thị trường hơn và tính thanh khoản của token cao hơn. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi tài sản hơn.





Đối với người dùng giao dịch trên sàn giao dịch, người dùng sẽ đóng vai trò là Maker hoặc Taker. Maker làm tăng thanh khoản, trong khi Taker tiêu thụ thanh khoản.





3.2 Tâm lý thị trường





Tâm lý thị trường có thể tích cực và tiêu cực. Tâm lý tích cực thường củng cố niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy các giao dịch trên thị trường do sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) và làm tăng tính thanh khoản thị trường. Ngược lại, tâm lý tiêu cực có thể có tác động xấu, làm tăng nỗi sợ hãi của nhà đầu tư và có khả năng làm giảm số lượng giao dịch trên thị trường dẫn đến giảm thanh khoản.



