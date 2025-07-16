Hướng dẫn chi tiết về sự kiện Airdrop+ trên MEXC









Sự kiện Airdrop+ trên MEXC cho phép người dùng nhận token miễn phí và tiền thưởng Futures chỉ bằng cách tham gia các sự kiện liên quan đến dự án mới niêm yết. Dù là nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thị trường tiền mã hoá, bạn đều có cơ hội nhận lợi nhuận đa dạng và nâng cao trải nghiệm giao dịch.









Sự kiện Airdrop+ bao gồm các hoạt động như nạp, giao dịch Spot, giao dịch Futures và giới thiệu bạn bè. Người dùng hoàn thành các nhiệm vụ này sẽ nhận được phần thưởng tương ứng với mức độ tham gia, giúp cả nhà giao dịch giàu kinh nghiệm lẫn người dùng mới dễ dàng tiếp cận và tận dụng cơ hội tăng lợi nhuận.









Người dùng mới có thể bắt đầu bằng cách nạp các token được chỉ định vào tài khoản MEXC. Số lượng nạp càng lớn, phần thưởng càng cao - Là lựa chọn lý tưởng cho người dùng muốn tăng thu nhập mà không cần giao dịch thường xuyên.





Trong thời gian sự kiện, người dùng có thể nhận phần thưởng bổ sung khi giao dịch các hợp đồng Futures được chỉ định. Sự kiện sẽ yêu cầu khối lượng giao dịch tối thiểu, và những nhà giao dịch có khối lượng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng bổ sung. Đây là cơ hội lý tưởng để các nhà giao dịch tích cực tăng lợi nhuận.





Người dùng có thể giới thiệu bạn bè tham gia sự kiện Airdrop+. Khi người được giới thiệu đăng ký và hoàn thành giao dịch hợp lệ, người giới thiệu sẽ nhận được phần thưởng. Đây là cơ hội nhận phần thưởng hấp dẫn cho những người dùng có mạng lưới rộng rãi.





Một số sự kiện Airdrop+ khuyến khích người dùng tương tác trên mạng xã hội bằng cách chia sẻ thông tin về sự kiện hoặc token trên X (trước đây là Twitter). Những bài đăng sáng tạo hoặc chất lượng cao có thể nhận được phần thưởng bổ sung.









Tham gia sự kiện Airdrop+ trên MEXC mang lại nhiều lợi ích hấp dẫn:

Đa dạng cơ hội nhận thưởng: Từ nạp, giao dịch, chia sẻ trên mạng xã hội đến giới thiệu bạn bè, sự kiện mở ra nhiều phương thức để người dùng gia tăng phần thưởng.

Dễ dàng tham gia : Yêu cầu tham gia đơn giản, phù hợp với người dùng ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

Tiếp cận sớm các dự án mới: Trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm và tận dụng tiềm năng từ các dự án mới.

Kết nối cộng đồng: Giao lưu với những người dùng khác và cùng xây dựng một cộng đồng MEXC vững mạnh.









Đăng nhập và đăng ký: Đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản MEXC.

Tham gia sự kiện: Tham gia bất kỳ hoạt động nào có sẵn, như nạp, giao dịch hoặc giới thiệu bạn bè.

Hoàn thành yêu cầu: Đáp ứng các điều kiện của từng sự kiện để có thể nhận thưởng.









Sự kiện Airdrop+ trên MEXC là cơ hội tuyệt vời để nhận thưởng và khám phá các dự án tiềm năng. Dù bạn là nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hay người dùng mới tham gia vào thị trường, sự kiện mang đến nhiều phương thức tham gia, nhận thưởng và gắn kết hơn với cộng đồng MEXC.



