Sơ lược về hành trình phát triển của Ethereum

Tất cả những đổi mới tuyệt vời đều được thúc đẩy bởi nhu cầu khắc phục sự cố và điều này đúng với Bitcoin và Ethereum. Khi một nhóm những người tiên phong ban đầu nhận ra ý nghĩa quan trọng của công nghệ cơ bản đằng sau hệ thống Bitcoin, họ bắt đầu khám phá và mở rộng ứng dụng của tiền kỹ thuật số ngoài các khoản thanh toán và chuyển khoản đơn giản.





Các nhà phát triển đã được đặt ra với hai sự lựa chọn. Tùy chọn đầu tiên là xây dựng dựa trên giao thức Bitcoin. Tuy nhiên, bản thân mạng Bitcoin có nhiều hạn chế. Thậm chí cho đến ngày nay, hệ thống phần lớn vẫn không hoạt động linh hoạt. Việc xây dựng các ứng dụng mới trong các miền khác nhau dựa trên các biến số và loại giao dịch hạn chế khiến việc tận dụng triệt để các lợi thế như một blockchain công khai trở nên khó khăn hơn.





Tùy chọn thứ hai là xây dựng một mạng blockchain mới khác với Bitcoin. Điều này không đơn giản như điều chỉnh các tham số mã như trong trường hợp của Litecoin hoặc Dogecoin. Yêu cầu tạo ra một cơ sở hạ tầng mới, một mạng blockchain riêng biệt từ đầu.









Vào cuối năm 2013, Vitalik Buterin, một người đam mê Bitcoin, người hiện nổi tiếng với biệt danh "V God" trong cộng đồng tiền điện tử, đã xuất bản Ethereum Whitepaper . Ngay sau đó, Gavin Wood, người hiện là nhà sáng lập của Polkadot, đã tham gia với tư cách là đồng sáng lập Ethereum.





Những nhà sáng lập Ethereum đã hình dung như một nền tảng điện toán phổ quát sẽ cung cấp một môi trường an toàn và có thể lập trình cho các nhà phát triển khác. Họ nhằm mục đích loại bỏ nhu cầu của các nhà phát triển xây dựng các thuật toán đồng thuận, mạng ngang hàng và các giao thức cơ bản khác của mình. Thay vào đó, các nhà phát triển có thể trực tiếp xây dựng các ứng dụng phi tập trung mà họ mong muốn trên nền tảng Ethereum.





Đội ngũ sáng lập của Ethereum đã dành hơn một năm để biến khái niệm lý thuyết về Ethereum thành hiện thực. Vào ngày 30 tháng 7 năm 2015, khối Ethereum đầu tiên đã được khai thác thành công, đánh dấu sự ra mắt chính thức của Ethereum và bắt đầu hành trình trở thành máy tính toàn cầu.









Sự xuất hiện của Bitcoin được coi là một giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề tin cậy xung quanh các địa chỉ tập trung, cung cấp các giải pháp cụ thể cho các vấn đề cụ thể. Và là một mạng lưới phân phối và thanh toán tài chính phi tập trung phát triển tốt.





Mặt khác, Ethereum là một blockchain có mục đích chung được thiết kế để xây dựng các ứng dụng khác nhau. Cung cấp cho tất cả các nhà phát triển một môi trường phát triển an toàn và có thể lập trình, giảm khối lượng công việc và các rào cản kỹ thuật liên quan đến phát triển cấp thấp. Khái niệm về hợp đồng thông minh là khía cạnh quan trọng nhất khiến Ethereum khác biệt với Bitcoin.









Hợp đồng thông minh trên Ethereum có thể hiểu là các chương trình chạy một cách xác định trên Máy ảo Ethereum (EVM) và không thể thay đổi. Sau khi hợp đồng thông minh được triển khai thành công, mã của nó không thể được sửa đổi.





Hợp đồng thông minh chỉ được thực hiện khi chúng được gọi bởi một giao dịch. Khi không có giao dịch gọi hợp đồng thông minh, sẽ ở trạng thái chờ và không có bất kỳ "thực thi tự động nền nào".





Để hiểu rõ hơn về hợp đồng thông minh, bạn có thể coi chúng như những chiếc máy ATM. Một khi máy ATM được sản xuất, chức năng của nó không thể bị thay đổi. Và chỉ bắt đầu hoạt động khi bạn đưa thẻ ngân hàng vào và nhập lệnh rút. Không hoạt động tự động mà không có bất kỳ đầu vào nào của người dùng. Mặc dù thuật ngữ "thông minh" được sử dụng trong các hợp đồng thông minh, nhưng chúng không sở hữu mức độ thông minh liên quan đến trí tuệ nhân tạo.









Máy ảo Ethereum (EVM) là cốt lõi của giao thức Ethereum và các hoạt động cụ thể. Là một công cụ tính toán được sử dụng để triển khai và thực hiện các hợp đồng thông minh. Trong hệ sinh thái Ethereum, hầu hết tất cả các hoạt động cập nhật trạng thái, ngoại trừ các giao dịch chuyển do người dùng kiểm soát liên quan đến khóa riêng tư, đều được thực thi bởi EVM.









Các ứng dụng phần mềm mà chúng ta thường sử dụng trên điện thoại thông minh của mình được gọi là ứng dụng, trong khi các ứng dụng được xây dựng trên blockchain được gọi là DApps. Chữ "D" là viết tắt của phân quyền.





So với các kiến trúc tập trung truyền thống, DApps có những ưu điểm sau:





Tính minh bạch của mã: Mã nguồn mở được công khai trên mạng và mã không nói dối. Bất cứ ai cũng có thể kiểm tra mã. Tuy nhiên, điều này cũng tạo cơ hội cho tin tặc. Nếu có lỗ hổng trong mã của bạn, bạn sẽ mất một lượng tài sản đáng kể.





Chống kiểm duyệt: Sau khi DApp được triển khai thành công, nó sẽ hoạt động mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Không có thực thể nào trên mạng có thể ngăn người dùng gửi giao dịch, triển khai DApp hoặc truy cập dữ liệu trên chuỗi khối.





Quyền riêng tư: Người dùng không cần sử dụng danh tính trong thế giới thực để triển khai hoặc tương tác với DApps.





Tính toàn vẹn của dữ liệu: Do sử dụng các nguyên hàm mật mã, dữ liệu được lưu trữ trên blockchain là không thay đổi. Những người có mục đích xấu không thể giả mạo các giao dịch hoặc dữ liệu khác đã được xác nhận.









Sự phát triển ban đầu của Ethereum được chia thành bốn giai đoạn chính: Frontier, Homestead, Metropolis và Serenity. Hiện tại, Ethereum đã bước vào giai đoạn cuối cùng, được đánh dấu bằng việc chuyển đổi thuật toán đồng thuận từ Proof of Work (PoW) sang Proof of Stake (PoS).





Tại hội nghị ETHCC ở Paris năm ngoái, Vitalik Buterin đã thông báo rằng các nhà phát triển Ethereum sẽ trải qua năm giai đoạn dài hạn: The Merge, The Surge, The Verge, The Purge và The Splurge.





Giai đoạn đầu tiên, The Merge, đã được hoàn thành, với mainnet của Ethereum merging với Beacon Chain và trải qua quá trình Shanghai Upgrade vào giữa tháng 4 năm nay. ETH đã stake của người xác thực hiện có thể được rút. Sau khi hoàn thành năm giai đoạn chính này, Ethereum dự kiến sẽ đạt được thông lượng 100,000 giao dịch mỗi giây (TPS). Điều này sẽ đặt nền tảng cho việc sử dụng thương mại rộng rãi công nghệ blockchain trong tương lai.









Nếu không có thử thách thì không tạo nên sự phát triển của Ethereum. Ngay cả ngày nay, quyết định thực hiện một hard fork trong trường hợp sự cố The DAO vẫn là một chủ đề đáng thảo luận.





DAO là một trong những dự án sớm nhất trong thử nghiệm token của Ethereum. Những người tham gia cần đổi ETH để lấy token DAO và sau đó bỏ phiếu cho các dự án cần nguồn quỹ. Sau khi kiếm được lợi nhuận, họ có thể đổi lại token DAO thành ETH.





Để đối phó với những tổn thất phát sinh, cộng đồng Ethereum đã chọn một hard fork để bảo vệ tính an toàn của tài sản và thu hồi số tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, một phe trong hệ sinh thái tin rằng hành động này mâu thuẫn với nguyên tắc bất biến của blockchain và tiếp tục hoạt động trên chain gốc. Chain gốc hiện được gọi là Ethereum Classic (ETC), trong khi chain mới do hard fork tạo ra là Ethereum hiện tại mà chúng ta biết.









Năm nay đánh dấu kỷ niệm 10 năm của Ethereum và Ethereum xứng đáng giành được vị trí vua của máy tính thế giới và các blockchain công khai. Nhìn lại hành trình 10 năm của Ethereum, đã đưa chúng ta vào kỷ nguyên blockchain 2.0 và tiếp tục đi đầu trong sự phát triển và tiến hóa của ngành.



