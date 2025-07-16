ETH 2.0 Là Gì?





ETH 2.0 đại diện cho một phiên bản nâng cấp của Ethereum, được xây dựng dựa trên phiên bản Ethereum đầu tiên ra mắt vào năm 2015 và hiện đã được 8 tuổi.





Sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa ETH 2.0 và các phiên bản tiền nhiệm là sự thay đổi trong thuật toán đồng thuận. Ethereum đã chuyển đổi từ cơ chế Proof of Work (PoW) ban đầu sang cơ chế Proof of Stake (PoS) hiện tại.





Vào ngày 15 tháng 9 năm 2022, quá trình nâng cấp Ethereum Merge đã hoàn tất, đánh dấu sự chuyển đổi chính thức sang kỷ nguyên PoS.













1.1 PoS cung cấp bảo mật nâng cao với cùng chi phí.





1.2 Theo cơ chế đồng thuận PoS, việc phục hồi sau các cuộc tấn công sẽ dễ dàng hơn. Proof of Stake kết hợp cơ chế "slashing" tích hợp, qua đó hầu hết tài sản của kẻ tấn công (không bao gồm tài sản của người khác) sẽ tự động bị hủy.





1.3 So với ASIC, PoS tự hào về khả năng phân cấp cao hơn. Rào cản sự gia nhập thấp hơn của PoS tạo điều kiện thu hút nhiều người dùng tham gia hơn.









The Merge, thường được gọi là hợp nhất, đề cập đến việc hợp nhất Ethereum mainnet và Beacon Chain. Kết quả của sự hợp nhất này là sự chuyển đổi cơ chế đồng thuận của Ethereum từ PoW ban đầu sang PoS hiện tại.





Beacon Chain là một chuỗi đặc biệt được tạo ra chỉ để vận hành blockchain cơ chế đồng thuận PoS. Chuỗi này, không lưu trữ bất kỳ ứng dụng hoặc token nào, đã được ra mắt vào ngày 1 tháng 12 năm 2020.





Do đó, khi Beacon Chain và Ethereum mainnet được hợp nhất, ngoài sự thay đổi về cơ chế đồng thuận, không có thay đổi nào khác được tạo ra.









Giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng: Dữ liệu và tính toán cho thấy năng lượng cần thiết để duy trì hoạt động của Ethereum sau khi Hợp nhất tương đương với việc sử dụng máy tính cơ bản, dẫn đến giảm khoảng 99.95% so với trước đây, định vị Ethereum là hệ thống tài chính thân thiện với môi trường nhất thế giới .





Giảm phát hành ETH: Theo dữ liệu của Ethereum Foundation, PoW chain ban đầu đã thưởng cho những người khai thác khoảng 16,000 ETH mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi Hợp nhất, chỉ cần khoảng 1,600 ETH mỗi ngày để bù cho các node xác minh, giúp giảm đáng kể việc phát hành Ethereum.





Giới thiệu Giao thức EIP-1559 & Cơ chế đốt: Với việc triển khai giao thức EIP-1559 và bổ sung cơ chế đốt, lượng ETH đốt trung bình hàng ngày dao động ở khoảng 6,000 ETH, dẫn đến xu hướng giảm phát tổng thể cho ETH.









Việc Hợp nhất không ảnh hưởng đến phí gas.





Sau Hợp nhất, kế hoạch ban đầu của đội ngũ Ethereum là giới thiệu sharding, một giải pháp giúp giảm phí gas trong mạng Ethereum. Tuy nhiên, Ethereum đã từ bỏ kế hoạch bảo vệ và chuyển trọng tâm sang các công nghệ Layer 2, chẳng hạn như Rollup và Danksharding.





Hiện tại, có một số mạng Layer 2 đang hoạt động, bao gồm Arbitrum One, OP Mainnet, Linea, zkSync Era, Polygon zkEVM và các mạng khác. Phí gas trên các mạng Layer 2 này thấp hơn đáng kể so với phí trên mạng Ethereum, dẫn đến giảm chi phí cho người dùng. Giải pháp gas của Ethereum nhằm mục đích chuyển người dùng sang mạng Layer 2 để có trải nghiệm giao dịch hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn.









Staking đề cập đến thao tác nạp 32 ETH để kích hoạt phần mềm xác thực. Với tư cách là người xác thực, trách nhiệm của bạn bao gồm lưu trữ dữ liệu, xử lý giao dịch và thêm các khối mới vào blockchain. Điều này đảm bảo tính bảo mật của Ethereum và cho phép bạn kiếm ETH mới trong quá trình này.





Không giống như khai thác PoW, nơi staking 32 ETH đủ điều kiện để bạn trở thành node xác thực có khả năng giữ tài khoản và bỏ phiếu, bạn càng stake nhiều ETH và stake càng lâu thì phần thưởng cuối cùng bạn có thể kiếm được càng lớn.





ETH 2.0 đã tạo ra các dịch vụ staking mới. Chi phí 32 ETH hiện là một khoản tiền không phải người dùng nào cũng có thể có. Nếu muốn tham gia, bạn có thể chọn tham gia nhóm stake của bên thứ ba để nhận một phần phần thưởng. Ví dụ, Lido là một trong những nhà cung cấp dịch vụ stake lớn nhất trên Ethereum.









Kiếm phần thưởng: Các hành động góp phần đạt được sự đồng thuận của mạng sẽ được khen thưởng. Bằng cách chạy phần mềm đóng gói chính xác các giao dịch thành các khối mới và xác minh công việc của các trình xác thực khác, bạn có thể kiếm được phần thưởng vì điều này giúp duy trì tính bảo mật của blockchain.





Tăng cường bảo mật: Khi số lượng ETH được stake tăng lên, sức mạnh của mạng cũng tăng lên, đòi hỏi một lượng ETH đáng kể để kiểm soát mạng. Để khởi động một cuộc tấn công mạng sẽ cần kiểm soát phần lớn các trình xác thực, điều này có nghĩa là kiểm soát một lượng ETH đáng kể trong hệ thống, một điều gần như bất khả thi.



