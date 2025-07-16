Hỏi đáp cho người mới bắt đầu về "BRC-20 Token": Dễ dàng để tìm hiểu hơn





"BRC-20" hiện đang là một chủ đề hấp dẫn trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Tiêu chuẩn này không chỉ đơn thuần là mới lạ mà còn thu hút rất nhiều sự chú ý vì tác động đáng kể của nó đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, chẳng hạn như khiến cho phí giao dịch tăng mạnh. Trong bài viết này, chúng ta hãy tìm hiểu về BRC-20 và những kiến thức cơ bản.





Hỏi: BRC-20 là gì?





BRC-20 là một tiêu chuẩn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát hành và chuyển token trên Bitcoin Blockchain. Khả năng dễ dàng phát hành token trên mạng Bitcoin đã dẫn đến việc tạo ra nhiều token kể từ khi ra mắt.





BRC-20 được phát minh bởi một kỹ sư tên là Domo vào tháng 3 năm nay. BRC là viết tắt của "Bitcoin Request for Comment''.





Hỏi: BRC-20 hoạt động như thế nào?





BRC-20 sử dụng một giao thức có tên là Ordinal, ban đầu được tạo ra để tạo điều kiện thuận lợi cho Bitcoin NFT.





Bitcoin có cùng giá trị không thể là NFT vì chúng không được phân biệt với các Bitcoin khác có cùng giá trị. Nhưng giao thức ghi lại hình ảnh và văn bản trên blockchain, khiến Bitcoin này trở thành NFT.





Mặc dù BRC-20 dựa trên một giao thức ban đầu được dự định để tạo NFT, nhưng giờ đây nó đã giúp việc tạo nhiều loại token (không phải là NFT) dễ dàng hơn.





Token được tạo bằng BRC-20 không sử dụng "hợp đồng thông minh", tự động thực hiện hợp đồng nhưng cho phép giao dịch giữa những người dùng bằng cách lưu trữ các tệp JSON trên mạng Bitcoin. JSON là một định dạng tệp để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc. Nó được sử dụng rộng rãi cho các tài sản tiền điện tử và blockchain, nhưng không thể thực hiện các hoạt động phức tạp cần thiết cho các hợp đồng thông minh.





Hỏi: Có bao nhiêu token đã được tạo trên BRC-20?





Vì BRC-20 là công nghệ giúp đơn giản hóa việc tạo token trên Bitcoin Blockchain, nên có rất nhiều loại token khác nhau đã được tạo.





Theo BRC-20.io , hơn 14,000 token khác nhau đã được tạo kể từ ngày 13/05. Tổng cộng, các token này đại diện cho mức vốn hóa thị trường là 530 triệu USD. Kể từ ngày 13/05, khối lượng giao dịch trong 24 giờ của các token này là 200 triệu USD.





Hỏi: Chúng ta nên chú ý những loại coin nào trên BRC-20?





Token được xếp hạng hàng đầu về vốn hoá thị trường và tính thanh khoản (khối lượng giao dịch trong 24 giờ) trên BRC-20 là Ordinals (ORDI). Theo BRC-20.io , ORDI có mức vốn hóa thị trường là 330 triệu USD và khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 200 triệu USD kể từ ngày 13/05.





Kể từ ngày 13, ORDI chiếm phần lớn vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch trong 24 giờ của token do BRC-20 tạo ra. Một số Meme coin có nguồn gốc từ Internet Meme đã được tạo trên BRC-20, nhưng chúng không có cùng vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch như ORDI. Khi các sàn giao dịch trở nên dễ dàng hơn với BRC-20, các token khác sẽ được niêm yết và tình hình có thể thay đổi.





Hỏi: Sức ảnh hưởng của BRC-20 đối với thị trường tiền điện tử tổng thể là gì?





Sức ảnh hưởng của BRC-20 là không còn giới hạn đối với các token được tạo trên BRC-20.





Kể từ khi ra mắt BRC-20, số lượng giao dịch BRC-20 trên Bitcoin blockchain đã nhiều lần vượt quá giao dịch BTC thông thường. Các token được tạo bởi BRC-20 đã làm đông đảo mạng Bitcoin và phí chuyển Bitcoin đang ở mức cao nhất trong hai năm qua. BRC-20 là một vấn đề lớn đối với mạng Bitcoin. Nhiều người đã xem tin tức rằng một số sàn giao dịch đã tạm thời ngừng chuyển Bitcoin do mạng quá tải.





Với việc tăng phí giao dịch, có nhiều ý kiến về vấn đề này. Phí cao hơn tạo động lực cho những người khai thác bảo vệ tính bảo mật mạnh mẽ của Bitcoin, trong khi những người dùng Bitcoin khác phải chịu chi phí. Trong mọi trường hợp, việc tăng phí do BRC-20 mang lại đã có tác động đáng kể đến môi trường giao dịch Bitcoin.





Hỏi: Phát triển dự kiến trong tương lai?



