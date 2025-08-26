Tìm hiểu cách mua NODE (NODE) trên MEXC dễ dàng. Hướng dẫn từng bước mua bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng & P2P. Truy cập ngay!Tìm hiểu cách mua NODE (NODE) trên MEXC dễ dàng. Hướng dẫn từng bước mua bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng & P2P. Truy cập ngay!

NODE

Hướng dẫn cách mua NODE (NODE)

MEXC sẵn sàng giúp bạn thực hiện bước đầu tiên trên hành trình tìm hiểu tiền mã hoá. Khám phá hướng dẫn mua NODE (NODE) trên các sàn giao dịch tập trung như MEXC.
Nắm bắt tổng quan toàn diện! Kiểm tra biểu đồ và giá NODE.

Làm thế nào để mua NODE?

Tìm hiểu cách mua NODE (NODE) trên MEXC dễ dàng. Hướng dẫn này cung cấp cách mua NODE trên MEXC và bắt đầu giao dịch NODE trên sàn giao dịch tiền mã hoá được hàng triệu người tin dùng.

Bước 1

Đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC

Đầu tiên, đăng ký tài khoản và hoàn thành KYC trên MEXC. Bạn có thể đăng ký trên trang web chính thức của MEXC hoặc App MEXC bằng số điện thoại hoặc địa chỉ Email.
Bước 2

Thêm USDT, USDC hoặc USDE vào ví của bạn

USDT, USDC và USDE hỗ trợ giao dịch trên MEXC. Bạn có thể mua USDT, USDC và USDE qua chuyển khoản ngân hàng, OTC hoặc giao dịch P2P.

Bước 3

Truy cập trang giao dịch Spot

Trên trang web MEXC, nhấn vào Spot ở thanh trên cùng và tìm kiếm token bạn yêu thích.
Bước 4

Chọn token của bạn

Với hơn 2685 token khả dụng, bạn có thể dễ dàng mua Bitcoin, Ethereum và các token đang xu hướng.
Bước 5

Hoàn tất giao dịch mua

Nhập số lượng token hoặc số tiền tương đương theo đơn vị tiền tệ địa phương. Nhấn vào Mua và NODE sẽ được hiển thị ngay vào ví của bạn.
Hướng dẫn cách mua NODE (NODE)

Tại sao nên mua NODE với MEXC?

MEXC nổi tiếng về độ tin cậy, thanh khoản sâu và lựa chọn token đa dạng, trở thành một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá tốt nhất để mua NODE.

Truy cập vào 2,800+ token, một trong những danh mục đa dạng nhất thị trường
Niêm yết token nhanh nhất trong các sàn giao dịch tập trung
100+ phương thức thanh toán để lựa chọn
Phí thấp nhất thị trường tiền mã hoá
Tại sao nên mua NODE với MEXC?

Tham gia cùng hàng triệu người dùng và mua NODE với MEXC ngay.

Mua NODE bằng 100+ phương thức thanh toán

MEXC hỗ trợ hơn 100 tuỳ chọn thanh toán, giúp bạn dễ dàng mua NODE (NODE) từ bất kỳ đâu trên thế giới. Dù bạn thích phương thức truyền thống hay kênh thanh toán địa phương, bạn sẽ tìm thấy phương thức phù hợp với nhu cầu. Khám phá các phương thức thanh toán khác nhau trong hướng dẫn mua tiền mã hoá trên MEXC ngay!

Top 3 phương thức thanh toán để mua NODE

Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ

Mua NODE ngay bằng Visa hoặc Mastercard. Đây là lựa chọn nhanh và an toàn nhất dành cho các nhà giao dịch tiền mã hoá. Chỉ cần hoàn thành xác minh KYC.

Chuyển khoản ngân hàng

Chuyển khoản ngân hàng

Mua tiền mã hoá qua chuyển khoản ngân hàng là lựa chọn lý tưởng cho các giao dịch mua NODE lớn hơn! Phương thức thanh toán này cung cấp dịch vụ thanh toán đáng tin cậy thông qua các kênh toàn cầu như SEPA, SWIFT và các mạng lưới địa phương tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Peer-to-Peer (P2P)

Peer-to-Peer (P2P)

Sử dụng thị trường P2P của MEXC để mua NODE trực tiếp từ người dùng khác bằng loại tiền tệ địa phương bạn muốn. Tài sản được ký quỹ an toàn và chỉ được mở khoá khi thanh toán được xác nhận, thường trong vòng 30 phút.

Các tùy chọn thanh toán địa phương khác

Các tùy chọn thanh toán địa phương khác

MEXC cũng hỗ trợ các phương thức thanh toán khu vực như PIX, PayNow, GCash, v.v., tùy thuộc vào quốc gia của bạn. Mua tiền mã hoá ngay chỉ với 3 bước đơn giản!

Thêm 3 phương thức nhận NODE dễ dàng

MEXC Pre-Market

MEXC Pre-Market

Mua hoặc bán NODE trước khi niêm yết chính thức với giao dịch Pre-Market của MEXC. Tùy chọn này cho phép bạn nhận token sớm, nắm bắt lợi thế trước khi được niêm yết trên thị trường Spot. Ngoài ra, tất cả các giao dịch đều được bảo vệ và tự động thanh toán sau khi niêm yết.

MEXC Launchpad

MEXC Launchpad

Truy cập sớm vào các dự án token mới thông qua MEXC Launchpad. Bằng cách stake MX hoặc USDT, bạn có thể nhận được phân bổ token trước khi được niêm yết trên thị trường mở, thường với mức giá cực kỳ cạnh tranh!

MEXC Airdrop+

MEXC Airdrop+

Hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản trên sàn để nhận airdrop NODE miễn phí với MEXC Airdrop+. Tham gia các nhiệm vụ và thử thách hàng ngày để đủ điều kiện. Đây là một cách dễ dàng, không mất phí để phát triển danh mục đầu tư tiền mã hoá và khám phá các token mới.

Dù sử dụng phương thức nào, giao dịch đều được bảo vệ bằng giao thức bảo mật nhiều lớp và khoá tỷ giá theo thời gian thực. MEXC đảm bảo việc mua NODE diễn ra an toàn, nhanh chóng và dễ dàng.

Mua NODE (NODE) ở đâu

Bạn có thể đang tự hỏi nơi nào để mua NODE (NODE) dễ dàng. Câu trả lời phụ thuộc vào sở thích thanh toán và kinh nghiệm giao dịch của bạn. Bạn có thể mua NODE trên sàn giao dịch tiền mã hoá bằng các phương thức như thẻ tín dụng, Apple Pay hoặc chuyển khoản ngân hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể mua NODE trên chuỗi thông qua DEX hoặc P2P!

Sàn giao dịch tập trung (CEX) - Nơi người mới bắt đầu hành trình tiền mã hoá
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) - Người dùng nâng cao ưu tiên kiểm soát
Nền tảng Peer-to-Peer (P2P) - Người dùng linh hoạt với quản lý rủi ro

Sàn giao dịch tập trung (CEX) - Nơi người mới bắt đầu hành trình tiền mã hoá

Các sàn giao dịch tập trung như MEXC thường là giải pháp thân thiện nhất với người mới bắt đầu. Bạn có thể mua NODE trực tiếp bằng thẻ tín dụng, Apple Pay, chuyển khoản ngân hàng hoặc stablecoin. CEX cũng cung cấp giá minh bạch, bảo mật nâng cao và các công cụ như lịch sử giao dịch và biểu đồ giá NODE theo thời gian thực.

Hướng dẫn mua thông qua CEX:

  1. Bước 1
    Tham gia MEXC

    Tạo tài khoản và hoàn thành xác minh danh tính (KYC).

  2. Bước 2
    Nạp

    Nạp tài sản bằng fiat hoặc tiền mã hoá.

  3. Bước 3
    Tìm kiếm

    Tìm kiếm NODE trong mục giao dịch.

  4. Bước 4
    Giao dịch

    Đặt lệnh mua ở giá thị trường hoặc giá giới hạn.

Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) - Người dùng nâng cao ưu tiên kiểm soát

Bạn cũng có thể mua NODE trên các sàn giao dịch phi tập trung nếu khả dụng trên chuỗi. Các sàn giao dịch phi tập trung như DEX+ của MEXC, Uniswap, PancakeSwap cho phép giao dịch trực tiếp giữa các ví mà không cần trung gian, mặc dù bạn sẽ cần quản lý các yếu tố như phí gas và trượt giá.

Hướng dẫn mua thông qua DEX:

  1. Bước 1
    Cài đặt ví

    Cài đặt ví Web3 như MetaMask và nạp tài sản vào bằng token cơ bản được hỗ trợ (ví dụ: ETH hoặc BNB).

  2. Bước 2
    Kết nối

    Truy cập sàn DEX và kết nối ví của bạn.

  3. Bước 3
    Hoán đổi

    Tìm kiếm NODE và xác nhận hợp đồng token.

  4. Bước 4
    Xác nhận giao dịch

    Nhập số lượng, kiểm tra trượt giá và phê duyệt giao dịch trên chuỗi.

Nền tảng Peer-to-Peer (P2P) - Người dùng linh hoạt với quản lý rủi ro

Nếu bạn muốn mua NODE bằng phương thức thanh toán địa phương, nền tảng P2P là một lựa chọn tuyệt vời. Thị trường P2P của MEXC cho phép mua tiền mã hoá trực tiếp từ người dùng đã xác minh, hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thậm chí là tiền mặt.

Hướng dẫn mua thông qua P2P:

  1. Bước 1
    Tham gia MEXC

    Tạo tài khoản MEXC miễn phí và hoàn thành xác minh KYC.

  2. Bước 2
    Đến trang P2P

    Truy cập mục P2P và chọn tiền tệ địa phương của bạn.

  3. Bước 3
    Chọn người bán

    Chọn người bán đã xác minh có hỗ trợ phương thức thanh toán của bạn.

  4. Bước 4
    Hoàn tất thanh toán

    Thanh toán trực tiếp và tiền mã hoá sẽ được mở khoá vào ví MEXC của bạn sau khi xác nhận.

Nếu bạn đang tìm kiếm nơi tốt nhất để mua NODE (NODE), các sàn giao dịch tập trung như MEXC cung cấp phương thức dễ dàng và an toàn nhất, đặc biệt nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng, Apple Pay hoặc fiat. DEX mang lại sự linh hoạt cho người dùng trên chuỗi, trong khi P2P phù hợp với những người cần hỗ trợ tiền tệ địa phương.
Dù là lựa chọn nào, tạo tài khoản miễn phí để tự tin bắt đầu cùng MEXC ngay.

Thông tin NODE (NODE)

NodeOps Network là lớp điều phối hỗ trợ AI dành cho điện toán phi tập trung, được thiết kế để tự động triển khai, thực thi và mở rộng quy mô trên mạng mở gồm nhiều nhà cung cấp.

Website chính thức:https://nodeops.network/
Whitepaper:https://docs.nodeops.network/Learn
Block Explorer:https://etherscan.io/token/0xc0d2af6d32240494742ae486b9b73ec6dcc54aa1

Những token nào đang được các nhà giao dịch mua trong tuần này?

Đây là những token xu hướng hot nhất tuần, thu hút sự chú ý mạnh mẽ! Khám phá những token này và nhiều token khác tại MEXC. Giao dịch với phí cực thấp và tận hưởng thanh khoản vượt trội nhất.

Video hướng dẫn cách mua NODE

Việc học cách mua tiền mã hoá sẽ dễ dàng hơn khi bạn có thể xem từng bước. Các video hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp toàn bộ quy trình mua NODE bằng thẻ, chuyển khoản ngân hàng hoặc P2P. Mỗi video đều rõ ràng, bảo mật và dễ theo dõi, hoàn hảo cho người học trực quan.
Xem ngay và bắt đầu đầu tư vào NODE trên MEXC.

  • Video hướng dẫn: Cách mua NODE bằng thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng

    Bạn đang tìm cách nhanh nhất để mua NODE? Tìm hiểu cách mua NODE bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng trên MEXC ngay. Phương thức này lý tưởng cho người dùng mới bắt đầu tìm kiếm trải nghiệm nhanh chóng và dễ dàng.

  • Video hướng dẫn: Cách dẫn mua NODE bằng fiat thông qua giao dịch P2P

    Bạn muốn mua NODE trực tiếp từ người dùng khác? Giao dịch P2P của chúng tôi giúp bạn đổi tiền fiat thành NODE một cách an toàn, với phương thức thanh toán đa dạng. Xem hướng dẫn này để tìm hiểu cách mua tiền mã hoá an toàn với MEXC P2P.

  • Video hướng dẫn: Cách mua NODE bằng giao dịch Spot

    Bạn muốn kiểm soát hoàn toàn việc mua NODE? Giao dịch Spot giúp bạn mua NODE theo giá thị trường hoặc đặt lệnh Limit để có mức giá tốt hơn. Video này sẽ hướng dẫn mọi thứ bạn cần về giao dịch BTC trên MEXC Spot.

Mua NODE với phí cực thấp trên MEXC

Mua NODE (NODE) trên MEXC đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được nhiều giá trị hơn. Là một trong những sàn giao dịch tiền mã hoá có phí thấp nhất trên thị trường, MEXC giúp bạn giảm chi phí ngay từ giao dịch đầu tiên.

Phí giao dịch Spot:
--
Maker
--
Taker
Phí giao dịch Futures:
--
Maker
--
Taker

Xem phí giao dịch cạnh tranh của MEXC

Ngoài ra, bạn có thể giao dịch các token Spot được chọn với 0 phí thông qua Lễ hội 0 phí của MEXC.

Top 5 cặp giao dịch 0 phí đáng mua

Futures
Cặp giao dịchGiáBiến động
No Data
Spot
Cặp giao dịchGiáBiến động
No Data

Bắt đầu mua NODE ngay - và tận hưởng nhiều tiền mã hoá hơn với ít phí hơn.

Trong 24 giờ qua, người dùng MEXC đã mua 0.000 NODE, tổng 0.000 USDT.

Tối ưu thanh khoản

Top 3 chiến lược mua NODE (NODE)

Đầu tư thông minh bắt đầu từ một kế hoạch vững chắc. Sử dụng chiến lược rõ ràng có thể giúp giảm thiểu các quyết định theo cảm tính, quản lý rủi ro thị trường và xây dựng sự tự tin theo thời gian.

Đây là ba chiến lược phổ biến khi mua NODE:

1.Trung bình giá (DCA)

Đầu tư một khoản tiền cố định vào NODE theo định kỳ, bất kể giá thị trường. Điều này giúp cân bằng biến động giá theo thời gian.

2.Vào lệnh theo xu hướng

Tham gia thị trường khi NODE cho thấy dấu hiệu đà tăng hoặc phá vỡ các mức kháng cự quan trọng. Phương pháp này tập trung vào việc xác nhận thay vì xác định thời điểm đáy chính xác.

3.Mua theo bậc thang

Đặt nhiều lệnh mua ở các mức giá khác nhau. Điều này giúp phân tán rủi ro vào lệnh và cho phép bạn tham gia vào nhiều cấp độ thị trường khác nhau.

Mỗi chiến lược phù hợp với mức độ rủi ro và điều kiện thị trường khác nhau. Hãy luôn tự nghiên cứu (DYOR) trước khi đầu tư vào NODE hoặc bất kỳ tài sản tiền mã hoá nào.

Hướng dẫn lưu trữ NODE an toàn

Sau khi mua NODE (NODE), bước quan trọng tiếp theo là bảo mật tài sản của bạn. May mắn thay, việc lưu trữ token rất dễ dàng.

Tùy chọn lưu trữ trên MEXC:

Ví MEXC

NODE sẽ được tự động lưu trữ trong ví tài khoản MEXC của bạn. Tài sản được bảo vệ bằng xác minh hai yếu tố (2FA), mã hóa nâng cao và cơ sở hạ tầng lưu trữ lạnh.

Ví ngoài

Bạn cũng có thể rút NODE về ví cá nhân để kiểm soát hoàn toàn. Ví này bao gồm ví phần mềm (ví dụ: MetaMask, Trust Wallet) để truy cập hàng ngày hoặc ví lạnh (ví dụ: Ledger, Trezor) để lưu trữ ngoại tuyến, lâu dài với mức bảo mật tối đa.

Lưu trữ tiền mã hoá trong ví lạnh giúp khóa riêng tư của bạn luôn ở trạng thái ngoại tuyến, giảm nguy cơ bị hack hoặc tấn công lừa đảo. Đây là lựa chọn ưu tiên cho người dùng có kế hoạch nắm giữ lâu dài.

Hãy chọn phương pháp phù hợp nhất với mục tiêu của bạn. MEXC mang đến cả sự tiện lợi và khả năng kiểm soát.

Hướng dẫn bán NODE (NODE)

MEXC cung cấp nhiều tùy chọn bán NODE an toàn và linh hoạt, cho dù bạn đang rút tài sản, chuyển đổi token hay phản ứng với xu hướng thị trường.

Thị trường Spot
Thị trường Spot

Bán NODE ngay theo giá thị trường hoặc đặt lệnh Limit của riêng bạn. Phù hợp với các giao dịch nhanh hoặc chuyển đổi sang stablecoin như USDT.

Giao dịch P2P
Giao dịch P2P

Bán NODE trực tiếp cho người dùng khác và nhận tiền tệ địa phương thông qua phương thức thanh toán bạn chọn. Bảo mật ký quỹ của MEXC đảm bảo mỗi giao dịch đều an toàn và được xác minh.

Pre-Market
Pre-Market

Đối với các token được chọn, MEXC cung cấp giao dịch Pre-Market, cho phép bạn bán trước khi niêm yết chính thức. Điều này mang lại cho những người nắm giữ sớm một lợi thế độc đáo về khả năng xác định giá và thanh khoản.

Công cụ chuyển đổi MEXC
Công cụ chuyển đổi MEXC

Chuyển đổi ngay NODE sang USDT, BTC hoặc các token lớn khác bằng Công cụ chuyển đổi của MEXC. Công cụ này hoàn hảo cho việc chuyển đổi nhanh chóng chỉ với một cú nhấn chuột với tỷ giá rõ ràng và không trượt giá.

Mỗi phương thức đều được hỗ trợ bởi hệ thống bảo mật tiên tiến, công cụ thực hiện theo thời gian thực và CSKH 24/7 của MEXC - vì vậy bạn có thể tự tin bán NODE.

Nên làm gì sau khi mua token NODE?

Sau khi mua tiền mã hoá, cơ hội tại MEXC là vô tận. Dù bạn muốn giao dịch trên thị trường Spot, khám phá giao dịch Futures, hay nhận những phần thưởng độc quyền, MEXC cung cấp nhiều tính năng để nâng cao trải nghiệm tiền mã hoá của bạn.

Tất cả các tính năng MEXC bạn cần đều được bảo mật hàng đầu và hỗ trợ 24/7. Khám phá giá NODE (NODE) mới nhất, kiểm tra dự đoán giá NODE sắp tới, hoặc tìm hiểu hiệu suất lịch sử của NODE ngay!

Rủi ro tài sản tiền mã hoá bạn nên biết trước khi đầu tư

Đầu tư vào tài sản tiền mã hoá có thể mang lại lợi nhuận tiềm năng cao, nhưng cũng đi kèm với những rủi ro đáng kể. Điều quan trọng là phải hiểu rõ những rủi ro này trước khi mua NODE hoặc bất kỳ tiền mã hoá nào khác.

Những rủi ro giao dịch chính cần cân nhắc:

Biến động
Giá tiền mã hoá có thể biến động mạnh trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến giá trị đầu tư của bạn.
Sự bất ổn về quy định
Những thay đổi trong quy định của chính phủ hoặc thiếu biện pháp bảo vệ nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và tính hợp pháp.
Rủi ro thanh khoản
Một số token có thể có khối lượng giao dịch thấp, dẫn đến khó mua hoặc bán ở mức giá ổn định.
Độ phức tạp
Hệ thống tiền mã hoá có thể khó nắm bắt, đặc biệt đối với người mới bắt đầu, điều này có thể dẫn đến việc đưa ra quyết định kém.
Lừa đảo & tuyên bố sai lệch
Luôn thận trọng với các cam kết, giveaway giả mạo hoặc ưu đãi hấp dẫn đến khó tin.
Rủi ro tập trung hóa
Việc phụ thuộc quá nhiều vào một tài sản hoặc danh mục duy nhất có thể khiến bạn phải chịu nhiều tổn thất hơn.

Trước khi đầu tư vào NODE, đảm bảo bạn đã tự nghiên cứu (DYOR) và hiểu rõ cả dự án lẫn điều kiện thị trường. Quyết định sáng suốt sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Tìm hiểu thêm ngay tại Nhịp đập tiền mã hoá của MEXC và kiểm tra giá NODE (NODE) ngay!

Thông tin hàng đầu

Altcoin season sẽ đến vào năm 2025? Chu kỳ, chỉ báo và động lực vĩ mô

Kể từ khi thị trường tiền mã hoá ra đời, các mô hình theo chu kỳ luôn là một trong những đặc điểm nổi bật nhất. Bitcoin, với vai trò là "mỏ neo" của thị trường, thường quyết định nhịp điệu của các chu kỳ tăng và giảm giá, kéo theo sự luân chuyển của Altcoin season. Trong năm 2025, với sự phổ biến củ
August 26, 2025

Powell cắt giảm lãi suất & ETH lập đỉnh: Điều gì đang thúc đẩy đợt tăng giá thị trường?

22/08/2025 - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell đã đưa ra tín hiệu rõ ràng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai trong bài phát biểu chính tại hội nghị thường niên Jackson Hole dành cho các ngân hàng trung ương. Powell đề cập đến số liệu việc làm mới nhất, lưu ý: "Dữ liệu cho thấ
August 30, 2025

Triển vọng thị trường tiền mã hoá nửa cuối năm 2025

Kết thúc nửa đầu năm 2025, thị trường tiền mã hoá tiếp tục chứng minh sức hấp dẫn riêng biệt và tiềm năng to lớn. Tiền mã hoá hàng đầu như Bitcoin và Ethereum liên tục thiết lập các mức đỉnh mới, góp phần thúc đẩy thị trường sôi động. Nhìn về nửa cuối năm, thị trường tiền mã hoá sẽ đối mặt với những
June 18, 2025
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

    1. Làm thế nào để mua NODE ngay bây giờ?

  • Để mua NODE ngay, chỉ cần đăng ký tài khoản MEXC miễn phí, nạp USDT hoặc fiat, sau đó điều hướng đến thị trường Spot và đặt lệnh mua với giá thị trường hoặc giá giới hạn.

    • 2. Tôi có thể mua NODE ở đâu?

  • Bạn có thể mua NODE trên các sàn giao dịch tiền mã hoá như MEXC, nơi cung cấp thanh khoản sâu, phí cực thấp, khớp lệnh nhanh và hỗ trợ chuyển đổi từ fiat sang tiền mã hoá liền mạch, tất cả đều được bảo mật bằng hệ thống lưu trữ tài sản an toàn.

    • 3. $1,000 hiện mua được bao nhiêu Bitcoin?

  • Giá trị của $1,000 tính theo Bitcoin thay đổi liên tục dựa trên giá BTC theo thời gian thực. Kiểm tra giá Bitcoin theo thời gian thực để biết tỷ lệ chuyển đổi hiện tại và xem $1,000 mua được bao nhiêu BTC.

    • 4. Tôi có thể đầu tư vào NODE với $10 không?

  • Có, bạn có thể đầu tư NODE chỉ với $10! MEXC hỗ trợ nạp số lượng nhỏ bằng USDT hoặc fiat, hỗ trợ người mới bắt đầu mà không cần số vốn lớn.

    • 5. 1 NODE bằng bao nhiêu USDT?

  • Giá của 1 NODE bằng USDT dao động theo thị trường. Truy cập trang giá NODE trên MEXC để xem tỷ lệ cập nhật, biểu đồ và độ sâu thị trường theo thời gian thực.

    • 6. Mua NODE có an toàn không?

  • Mua NODE trên MEXC rất an toàn: sàn sử dụng xác thực hai yếu tố, lưu trữ được mã hóa, xác minh KYC và lưu ký ví lạnh.

    • 7. Tại sao giá của NODE thay đổi thường xuyên?

  • Các tài sản tiền mã hoá như NODE có tính biến động cao do cung-cầu thị trường, tin tức, khối lượng giao dịch và tâm lý nhà đầu tư. Biến động là điều bình thường, vì vậy vui lòng cân nhắc các chiến lược như DCA để quản lý rủi ro.

    • 8. Tôi có thể sử dụng phương thức thanh toán nào để mua NODE?

  • Tại MEXC, bạn có thể mua NODE bằng thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, Apple Pay, chuyển khoản ngân hàng, P2P hoặc nạp stablecoin. Sự linh hoạt này giúp việc mua NODE bằng thẻ tín dụng hoặc Apple Pay trở nên rất đơn giản.

    • 9. Tôi có cần KYC để mua NODE không?

  • Có, MEXC yêu cầu xác minh KYC (xác minh danh tính) để mở khóa các tùy chọn nạp fiat như thẻ tín dụng hoặc nạp qua ngân hàng. Điều này cũng giúp nâng cao bảo mật và hỗ trợ tuân thủ cho sàn.

    • 10. Số tiền tối thiểu để mua NODE là bao nhiêu?

  • Trên thị trường Spot của MEXC, bạn thường có thể bắt đầu mua NODE chỉ với tối thiểu 10 USDT, phù hợp cho nhà đầu tư mới dễ dàng tiếp cận.

    • 11. Mất bao lâu để mua NODE bằng thẻ tín dụng?

  • Mua bằng thẻ tín dụng hoặc Apple Pay trên MEXC thường diễn ra gần như tức thì - tài sản sẽ đến tài khoản của bạn ngay hoặc trong vòng vài phút, giúp bạn có thể giao dịch NODE ngay lập tức.

    • 12. Mua NODE có bị tính thêm phí không?

  • Giao dịch NODE trên thị trường MEXC Spot có thể áp dụng phí Maker/Taker thấp hoặc thậm chí 0%. Các giao dịch mua bằng thẻ hoặc giao dịch P2P có thể phát sinh phí mạng hoặc phí dịch vụ. Vui lòng tham khảo biểu phí của MEXC.

    • 13. Tôi có thể lưu trữ NODE trên MEXC sau khi mua không?

  • Có! Sau khi bạn mua NODE, tài sản sẽ được lưu trữ trong Ví MEXC của bạn, được bảo vệ bằng mã hóa nhiều lớp, xác thực hai yếu tố (2FA), whitelist rút tài sản và sao lưu bằng ví lạnh.

    • 14. Làm thế nào để chuyển NODE sang ví ngoài?

  • Để chuyển NODE ra khỏi MEXC, vào mục "Rút", nhập địa chỉ ví ngoài của bạn (ví dụ: ví phần cứng hoặc ví phần mềm) và xác nhận. Luôn kiểm tra kỹ địa chỉ ví để tránh tổn thất.

    • 15. Tôi có thể sử dụng giao dịch P2P để mua NODE không?

  • Có, thị trường P2P của MEXC hỗ trợ bạn mua NODE trực tiếp từ người dùng. Chọn loại tiền tệ địa phương, phương thức thanh toán và hoàn tất giao dịch mua với bảo mật ký quỹ.

    • 16. Giao dịch Pre-Market của NODE là gì?

  • Nếu NODE mới được niêm yết, MEXC có thể cung cấp các sự kiện giao dịch Pre-Market. Các khung thời gian giao dịch sớm này cho phép người nắm giữ mua/bán trước khi niêm yết chính thức trên thị trường Spot.

    • 17. NODE có khả dụng trên các DEX như Uniswap không?

  • Nếu NODE dựa trên Ethereum hoặc trên các chuỗi được hỗ trợ khác, tiền mã hoá này có thể được giao dịch trên các DEX như Uniswap hoặc PancakeSwap. Điều này yêu cầu bạn cần quản lý ví, phí gas và trượt giá.

    • 18. Làm thế nào để xem biểu đồ giá NODE theo thời gian thực?

  • MEXC cung cấp biểu đồ giá NODE theo thời gian thực, số liệu khối lượng và công cụ phân tích độ sâu trên các trang giá token. Sử dụng những công cụ này để theo dõi biến động giá và lập kế hoạch cho điểm mở hoặc thoát lệnh.

    • 19. Tôi có thể đặt lệnh SL hoặc TP khi mua NODE không?

  • Có, MEXC hỗ trợ các loại lệnh nâng cao như SL, TP và OCO. Những lệnh này giúp tự động hóa chiến lược của bạn khi mua hoặc bán NODE.

    • 20. NODE có phải là khoản đầu tư dài hạn tốt không?

  • Việc NODE có phù hợp để đầu tư dài hạn hay không phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản của dự án và mục tiêu cá nhân của bạn. Nghiên cứu kỹ về dự án, mục đích sử dụng token, đội ngũ phát triển và lộ trình trước khi quyết định đầu tư.

    • 21. Thuế được áp dụng như thế nào khi tôi mua hoặc bán NODE?

  • Quy định về thuế khác nhau tùy theo quốc gia. Tại nhiều khu vực pháp lý, việc mua NODE không phải chịu thuế, nhưng việc bán hoặc giao dịch có thể phát sinh thuế lợi nhuận vốn. Hãy luôn tham khảo ý kiến của kế toán viên địa phương.

    • 22. Tôi có thể sử dụng Apple Pay để mua NODE không?

  • Có, nếu được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn, MEXC cho phép mua NODE bằng Apple Pay. Đây là cách nhanh chóng, an toàn và tiện lợi để nạp vào tài khoản bằng thiết bị di động.

    • 23. Tại sao giá khác nhau giữa CEX, DEX và P2P?

  • Giá khác nhau tùy theo thanh khoản, phí, chênh lệch giá và nhu cầu của người dùng. Các CEX như MEXC thường có mức chênh lệch giá thấp, trong khi DEX và P2P có thể bao gồm các chi phí cao hơn hoặc trượt giá.

    • 24. Tôi nên làm gì nếu gặp vấn đề khi mua NODE trên MEXC?

  • Nếu gặp vấn đề khi mua NODE, vui lòng liên hệ ngay CSKH MEXC. Cung cấp thông tin chi tiết, bộ phận CSKH sẽ hỗ trợ bạn xác minh và xử lý.

