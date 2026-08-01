Сьогоднішня ціна zer0

Поточна ціна zer0 (ZER0) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ZER0 до USD становить $ 0 за ZER0.

zer0 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 429, з циркуляційною пропозицією у 100,00B ZER0. Протягом останніх 24 годин ZER0 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ZER0 змінився на -- за останню годину та на -1,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо zer0 (ZER0)

Ринкова капіталізація $ 24,43K$ 24,43K $ 24,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,43K$ 24,43K $ 24,43K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація zer0 — $ 24,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZER0 — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,43K.