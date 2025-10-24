Інформація щодо ціни Yield Protocol (YIELD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,547757$ 0,547757 $ 0,547757 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -2,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,70%

Актуальна ціна Yield Protocol (YIELD) становить --. За останні 24 години YIELD торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YIELD становить $ 0,547757, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то YIELD змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -2,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yield Protocol (YIELD)

Ринкова капіталізація $ 43,84K$ 43,84K $ 43,84K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86,32K$ 86,32K $ 86,32K Циркуляційне постачання 71,45M 71,45M 71,45M Загальна пропозиція 140 661 635,5775238 140 661 635,5775238 140 661 635,5775238

Поточна ринкова капіталізація Yield Protocol — $ 43,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YIELD — 71,45M, зі загальною пропозицією 140661635.5775238. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86,32K.