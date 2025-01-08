Сьогоднішня ціна YES Money (YES)

Поточна ціна YES Money (YES) сьогодні становить 4.52 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YES до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності YES Money:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 27.80K USD

- зміна ціни YES Money протягом дня — -6.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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