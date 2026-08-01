Сьогоднішня ціна WORM

Поточна ціна WORM (WORM) сьогодні становить $ 0,04304646, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WORM до USD становить $ 0,04304646 за WORM.

WORM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 165 956, з циркуляційною пропозицією у 3,86M WORM. Протягом останніх 24 годин WORM торгувався між $ 0,04285513 (мінімум) та $ 0,04377882 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,260441, тоді як історичний мінімум — $ 0,04285513.

У короткостроковій динаміці WORM змінився на -0,02% за останню годину та на -5,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 354,88.

Ринкова інформація щодо WORM (WORM)

Ринкова капіталізація $ 165,96K$ 165,96K $ 165,96K Обсяг (за 24 год) $ 354,88$ 354,88 $ 354,88 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 301,10K$ 301,10K $ 301,10K Циркуляційне постачання 3,86M 3,86M 3,86M Загальна пропозиція 6 488 526,983502479 6 488 526,983502479 6 488 526,983502479

Поточна ринкова капіталізація WORM — $ 165,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 354,88. Циркуляційна пропозиція WORM — 3,86M, зі загальною пропозицією 6488526.983502479. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 301,10K.