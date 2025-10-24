Інформація щодо ціни WORK (WORK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00489791$ 0.00489791 $ 0.00489791 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0.97% Зміна ціни (1 дн.) +0.67% Зміна ціни (за 7 дн.) -6.29% Зміна ціни (за 7 дн.) -6.29%

Актуальна ціна WORK (WORK) становить --. За останні 24 години WORK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WORK становить $ 0.00489791, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WORK змінився на -0.97% за останню годину, +0.67% за 24 години та на -6.29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WORK (WORK)

Ринкова капіталізація $ 94.54K$ 94.54K $ 94.54K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 94.54K$ 94.54K $ 94.54K Циркуляційне постачання 1000.00M 1000.00M 1000.00M Загальна пропозиція 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

Поточна ринкова капіталізація WORK — $ 94.54K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WORK — 1000.00M, зі загальною пропозицією 999997534.39. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 94.54K.