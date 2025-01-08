Ціна Wolverinu (WOLVERINU)
Поточна ціна Wolverinu (WOLVERINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOLVERINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wolverinu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.21 USD
- зміна ціни Wolverinu протягом дня — -6.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wolverinu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Wolverinu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Wolverinu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Wolverinu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.92%
|30 днів
|$ 0
|-51.09%
|60 днів
|$ 0
|-53.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Wolverinu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.92%
-34.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Within the first two weeks of launching, Wolverinu has swiftly gained traction. It is currently being listed on Uniswap, Shibaswap, Sushiswap, Fegex, Hotbit, LBank, and Bitmart. The token boasts a growing number of holders thanks to a strong community that is regularly engaged with Youtube videos, AMAs, charity programs, and daily reward contests. An updated Version 2 staking page and NFT marketplace is coming soon and a Wolverinu Play 2 Earn game is also in the works where players can collect exclusive NFTs, and Adamantium rewards; set for release within 2022. A full-time development team, dedicated moderators, and a united community prove that it is definitely the right formula to take this project to the moon.
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