Інформація щодо ціни WOLFI (WOLFI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00191356$ 0,00191356 $ 0,00191356 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,10% Зміна ціни (1 дн.) +3,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +40,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +40,87%

Актуальна ціна WOLFI (WOLFI) становить --. За останні 24 години WOLFI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WOLFI становить $ 0,00191356, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WOLFI змінився на +1,10% за останню годину, +3,01% за 24 години та на +40,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WOLFI (WOLFI)

Ринкова капіталізація $ 744,65K$ 744,65K $ 744,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 744,65K$ 744,65K $ 744,65K Циркуляційне постачання 10,00B 10,00B 10,00B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація WOLFI — $ 744,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WOLFI — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 744,65K.