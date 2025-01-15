Сьогоднішня ціна Wolf Game Wool (WOOL)

Поточна ціна Wolf Game Wool (WOOL) сьогодні становить 0.00224236 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wolf Game Wool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.55K USD

- зміна ціни Wolf Game Wool протягом дня — +21.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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