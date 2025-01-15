Ціна Wolf Game Wool (WOOL)
Поточна ціна Wolf Game Wool (WOOL) сьогодні становить 0.00224236 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WOOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wolf Game Wool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.55K USD
- зміна ціни Wolf Game Wool протягом дня — +21.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wolf Game Wool до USD становила $ +0.00039599.
За останні 30 днів зміна ціни Wolf Game Wool до USD становила $ +0.0000586578.
За останні 60 днів зміна ціни Wolf Game Wool до USD становила $ +0.0015660653.
За останні 90 днів зміна ціни Wolf Game Wool до USD становила $ +0.0003430284770514141.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00039599
|+21.45%
|30 днів
|$ +0.0000586578
|+2.62%
|60 днів
|$ +0.0015660653
|+69.84%
|90 днів
|$ +0.0003430284770514141
|+18.06%
Останній аналіз цін Wolf Game Wool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
+21.45%
+11.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The utility and governance token of Wolf Game, WOOL is the ecosystem’s precious resource. Use it to map the future of the game, breed your animals, and cultivate other resources.
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