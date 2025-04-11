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Поточна ціна Aiden Labs (ADN)

USD

Графік ціни Aiden Labs (ADN) в реальному часі

$0.01409
$0.01409$0.01409
+5.54%(1D)

Дані та інформація про ціну ADN в реальному часі

Поточна ціна Aiden Labs (ADN) сьогодні становить 0.0148 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна ADN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Aiden Labs:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 1.01M USD
- Зміна ціни Aiden Labs протягом дня – +5.54%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники ADNUSD

Відстежуйте зміни ціни на Aiden Labs за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0007396+5.54%
30 днів$ +0.0023+18.40%
60 днів$ +0.0023+18.40%
90 днів$ +0.0023+18.40%
Зміна ціни Aiden Labs сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ADN на $ +0.0007396 (+5.54%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Aiden Labs за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.0023 (+18.40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Aiden Labs за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ADN змінився на $ +0.0023 (+18.40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Aiden Labs за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.0023 (+18.40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну ADN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Aiden Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0112
$ 0.0112$ 0.0112

$ 0.0194
$ 0.0194$ 0.0194

$ 0.04242
$ 0.04242$ 0.04242

+4.59%

+5.54%

+18.40%

Ринкова інформація ADN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

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Що таке Aiden Labs (ADN)

Aiden Labs — це платформа штучного інтелекту, яка допомагає користувачам отримувати доступ до улюблених ШІ-інструментів, таких як ChatGPT, Claude, Gemini та Deepseek, через чат-застосунки, наприклад, Telegram. Користувачі можуть створювати зображення, відео та проводити дослідження — усе в одному місці за однією ціною.

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Прогноз ціни Aiden Labs

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Aiden Labs, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ADN? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Aiden Labs.

Історія ціни Aiden Labs

Відстеження траєкторії ціни ADN надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ADN. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Aiden Labs.

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ADN до місцевих валют

1 ADN до VND
379.4868
1 ADN до AUD
A$0.023532
1 ADN до GBP
0.011248
1 ADN до EUR
0.013024
1 ADN до USD
$0.0148
1 ADN до MYR
RM0.065416
1 ADN до TRY
0.563288
1 ADN до JPY
¥2.124244
1 ADN до RUB
1.231656
1 ADN до INR
1.273984
1 ADN до IDR
Rp246.666568
1 ADN до KRW
21.02266
1 ADN до PHP
0.846264
1 ADN до EGP
￡E.0.75924
1 ADN до BRL
R$0.086728
1 ADN до CAD
C$0.020424
1 ADN до BDT
1.798644
1 ADN до NGN
23.642112
1 ADN до UAH
0.61272
1 ADN до VES
Bs1.0508
1 ADN до PKR
Rs4.150216
1 ADN до KZT
7.648492
1 ADN до THB
฿0.495356
1 ADN до TWD
NT$0.479076
1 ADN до AED
د.إ0.054316
1 ADN до CHF
Fr0.011988
1 ADN до HKD
HK$0.1147
1 ADN до MAD
.د.م0.13764
1 ADN до MXN
$0.300884

Ресурс Aiden Labs

Щоб дізнатися більше про Aiden Labs, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтAiden Labs
Оглядач блокчейну

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Сума

ADN
USD

1 ADN = 0.0148 USD

Торгівля

ADNUSDT
$0.0148
$0.0148$0.0148
-7.50%

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