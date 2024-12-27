Сьогоднішня ціна WeFi (WFI)

Поточна ціна WeFi (WFI) сьогодні становить 0.301738 USD з ринковою капіталізацією $ 3.23M USD. Ціна WFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WeFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 497.40K USD

- зміна ціни WeFi протягом дня — +1.52%

- циркуляційна пропозиція – 10.72M USD

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