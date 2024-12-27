Ціна WeFi (WFI)
Поточна ціна WeFi (WFI) сьогодні становить 0.301738 USD з ринковою капіталізацією $ 3.23M USD. Ціна WFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WeFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 497.40K USD
- зміна ціни WeFi протягом дня — +1.52%
- циркуляційна пропозиція – 10.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WeFi до USD становила $ +0.00451186.
За останні 30 днів зміна ціни WeFi до USD становила $ +0.0935800879.
За останні 60 днів зміна ціни WeFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WeFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00451186
|+1.52%
|30 днів
|$ +0.0935800879
|+31.01%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WeFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+1.52%
+0.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WeFi is an innovative financial ecosystem that seamlessly integrates custodian and self-custody wallets, crypto-collateralized cards, and neobank services with advanced AI-driven compliance and Zero-Knowledge Proofs (ZK). Built to simplify global transactions, remittances, and asset management, WeFi bridges the gap between decentralized and traditional finance. With features like on-chain identity solutions and behavior-based compliance for financial institutions, WeFi creates a secure, user-friendly platform for interacting with crypto and fiat, empowering both individuals and institutions in a borderless financial future. At the heart of the ecosystem is the WFI token, facilitating effortless transactions, rewards, and fees. Used for remittances and stablecoins management, WeFi brings Web3 innovation to the real world—combining privacy, security, AI-enhanced compliance, and a frictionless user experience that no other platform offers.
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