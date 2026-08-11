Сьогоднішня ціна Vanta Network

Поточна ціна Vanta Network (SN8) сьогодні становить $ 6,0, зі зміною 0,54% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN8 до USD становить $ 6,0 за SN8.

Vanta Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 29.865.935, з циркуляційною пропозицією у 4,97M SN8. Протягом останніх 24 годин SN8 торгувався між $ 5,93 (мінімум) та $ 6,18 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 25,24, тоді як історичний мінімум — $ 0,06021.

У короткостроковій динаміці SN8 змінився на -%0,50 за останню годину та на +%9,08 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 200,57K.

Ринкова інформація щодо Vanta Network (SN8)

Ринкова капіталізація $ 29,87M$ 29,87M $ 29,87M Обсяг (за 24 год) $ 200,57K$ 200,57K $ 200,57K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,87M$ 29,87M $ 29,87M Циркуляційне постачання 4,97M 4,97M 4,97M Загальна пропозиція 4.973.588,412856641 4.973.588,412856641 4.973.588,412856641

Поточна ринкова капіталізація Vanta Network — $ 29,87M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 200,57K. Циркуляційна пропозиція SN8 — 4,97M, зі загальною пропозицією 4973588.412856641. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,87M.