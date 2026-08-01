Сьогоднішня ціна UWON

Поточна ціна UWON (UWON) сьогодні становить $ 0,054909, зі зміною 4,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UWON до USD становить $ 0,054909 за UWON.

UWON наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 549 096, з циркуляційною пропозицією у 10,00M UWON. Протягом останніх 24 годин UWON торгувався між $ 0,054905 (мінімум) та $ 0,057577 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 4,81, тоді як історичний мінімум — $ 0,054905.

У короткостроковій динаміці UWON змінився на -0,11% за останню годину та на -14,03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 41,67.

Ринкова інформація щодо UWON (UWON)

Ринкова капіталізація $ 549,10K$ 549,10K $ 549,10K Обсяг (за 24 год) $ 41,67$ 41,67 $ 41,67 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 549,10K$ 549,10K $ 549,10K Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація UWON — $ 549,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 41,67. Циркуляційна пропозиція UWON — 10,00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 549,10K.