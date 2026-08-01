Сьогоднішня ціна Urizen

Поточна ціна Urizen (URI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації URI до USD становить $ 0 за URI.

Urizen наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32,426, з циркуляційною пропозицією у 100.00B URI. Протягом останніх 24 годин URI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці URI змінився на -0.04% за останню годину та на -9.76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Urizen (URI)

Ринкова капіталізація $ 32.43K$ 32.43K $ 32.43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32.43K$ 32.43K $ 32.43K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Поточна ринкова капіталізація Urizen — $ 32.43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція URI — 100.00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32.43K.