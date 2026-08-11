Сьогоднішня ціна Tribe

Поточна ціна Tribe (TRIBE) сьогодні становить $ 0,31178, зі зміною 0,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TRIBE до USD становить $ 0,31178 за TRIBE.

Tribe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 697 373, з циркуляційною пропозицією у 37,52M TRIBE. Протягом останніх 24 годин TRIBE торгувався між $ 0,30791 (мінімум) та $ 0,311639 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,45, тоді як історичний мінімум — $ 0,14412.

У короткостроковій динаміці TRIBE змінився на +0,25% за останню годину та на +0,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 533,99.

Ринкова інформація щодо Tribe (TRIBE)

Ринкова капіталізація $ 11,70M$ 11,70M $ 11,70M Обсяг (за 24 год) $ 533,99$ 533,99 $ 533,99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 311,78M$ 311,78M $ 311,78M Циркуляційне постачання 37,52M 37,52M 37,52M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tribe — $ 11,70M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 533,99. Циркуляційна пропозиція TRIBE — 37,52M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 311,78M.