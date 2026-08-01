Сьогоднішня ціна TONSKI

Поточна ціна TONSKI (TONSKI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TONSKI до USD становить $ 0 за TONSKI.

TONSKI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 79,976, з циркуляційною пропозицією у 100.00M TONSKI. Протягом останніх 24 годин TONSKI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00354808, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TONSKI змінився на -0.16% за останню годину та на -19.65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 79.87.

Ринкова інформація щодо TONSKI (TONSKI)

Ринкова капіталізація $ 79.98K$ 79.98K $ 79.98K Обсяг (за 24 год) $ 79.87$ 79.87 $ 79.87 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 79.98K$ 79.98K $ 79.98K Циркуляційне постачання 100.00M 100.00M 100.00M Загальна пропозиція 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація TONSKI — $ 79.98K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 79.87. Циркуляційна пропозиція TONSKI — 100.00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 79.98K.