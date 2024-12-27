Сьогоднішня ціна todd (TODD)

Поточна ціна todd (TODD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.39K USD. Ціна TODD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності todd:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.79K USD

- зміна ціни todd протягом дня — -8.93%

- циркуляційна пропозиція – 989.95M USD

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