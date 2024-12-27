Ціна todd (TODD)
Поточна ціна todd (TODD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.39K USD. Ціна TODD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності todd:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.79K USD
- зміна ціни todd протягом дня — -8.93%
- циркуляційна пропозиція – 989.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни todd до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни todd до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни todd до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни todd до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.93%
|30 днів
|$ 0
|-80.13%
|60 днів
|$ 0
|-54.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін todd: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.50%
-8.93%
-10.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$todd the toad is the first ever shape shifting toad, the mission is simple, we cannot let $todd cut off his $pepe. Community members can create their own profile picture to their own design and become apart of the cult. the community is growing super fast! go on X search $todd, and look how much trading volume there is for 5 days straight above $1m. you need to list this asap! meme super cycle is here
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