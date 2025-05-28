Ціна TOAD (TOAD)
Поточна ціна TOAD (TOAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 174,36K USD. Ціна TOAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TOAD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TOAD протягом дня — -4,78%
- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TOAD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TOAD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TOAD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TOAD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4,78%
|30 днів
|$ 0
|-65,96%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TOAD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,29%
-4,78%
-47,08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Toad is a meme token made for the internet culture lovers, degens, and meme connoisseurs who know that crypto should be fun. Powered by pure community hype and chaotic good vibes, Toad isn’t here to promise utility or change the world—it’s here to make noise, spark laughs, and ride waves. With a growing army of supporters, Toad thrives on memes, spontaneous antics, and a shared love for frog-themed madness. No roadmap, no promises—just ribbits, gains, and good times.
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