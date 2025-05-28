Сьогоднішня ціна TOAD (TOAD)

Поточна ціна TOAD (TOAD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 174,36K USD. Ціна TOAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TOAD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TOAD протягом дня — -4,78%

- циркуляційна пропозиція – 420,69T USD

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