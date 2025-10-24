Актуальна ціна TikTrix сьогодні становить 0,06959 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRIX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRIX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TikTrix сьогодні становить 0,06959 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TRIX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TRIX на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна TikTrix (TRIX) становить $0,06959. За останні 24 години TRIX торгувався між мінімумом у $ 0,059138 і максимумом у $ 0,071681, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRIX становить $ 0,258948, тоді як його історичний мінімум — $ 0,05795.

Що стосується короткострокових результатів, то TRIX змінився на +0,02% за останню годину, +0,17% за 24 години та на -42,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація TikTrix — $ 8,63M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRIX — 124,08M, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 139,18M.

Історія ціни TikTrix (TRIX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TikTrix до USD становила $ +0,00012027.
За останні 30 днів зміна ціни TikTrix до USD становила $ -0,0334427479.
За останні 60 днів зміна ціни TikTrix до USD становила $ -0,0371979844.
За останні 90 днів зміна ціни TikTrix до USD становила $ -0,13073860399622043.

Що таке TikTrix (TRIX)

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

Скільки коштуватиме TikTrix (TRIX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TikTrix (TRIX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TikTrix.

Перегляньте прогноз ціни TikTrix вже зараз!

Розуміння токеноміки TikTrix (TRIX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TRIX зараз!

Скільки сьогодні коштує TikTrix (TRIX)?
Актуальна ціна TRIX у USD становить 0,06959 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TRIX до USD?
Поточна ціна TRIX до USD — $ 0,06959. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TikTrix?
Ринкова капіталізація TRIX — $ 8,63M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TRIX?
Циркуляційна пропозиція TRIX — 124,08M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TRIX?
TRIX досяг історичної максимальної ціни у 0,258948 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TRIX?
Історична мінімальна ціна TRIX становила 0,05795 USD.
Який обсяг торгівлі TRIX?
Актуальний обсяг торгівлі TRIX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TRIX цього року?
TRIX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TRIX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для TikTrix (TRIX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

