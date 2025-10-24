Інформація щодо ціни TikTrix (TRIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,059138 $ 0,059138 $ 0,059138 Мін. за 24 год $ 0,071681 $ 0,071681 $ 0,071681 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,059138$ 0,059138 $ 0,059138 Макс. за 24 год $ 0,071681$ 0,071681 $ 0,071681 Рекордний максимум $ 0,258948$ 0,258948 $ 0,258948 Найнижча ціна $ 0,05795$ 0,05795 $ 0,05795 Зміна ціни (за 1 год) +0,02% Зміна ціни (1 дн.) +0,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -42,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -42,19%

Актуальна ціна TikTrix (TRIX) становить $0,06959. За останні 24 години TRIX торгувався між мінімумом у $ 0,059138 і максимумом у $ 0,071681, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRIX становить $ 0,258948, тоді як його історичний мінімум — $ 0,05795.

Що стосується короткострокових результатів, то TRIX змінився на +0,02% за останню годину, +0,17% за 24 години та на -42,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TikTrix (TRIX)

Ринкова капіталізація $ 8,63M$ 8,63M $ 8,63M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 139,18M$ 139,18M $ 139,18M Циркуляційне постачання 124,08M 124,08M 124,08M Загальна пропозиція 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TikTrix — $ 8,63M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRIX — 124,08M, зі загальною пропозицією 2000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 139,18M.