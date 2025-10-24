Інформація щодо ціни THUG (THUG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,12% Зміна ціни (1 дн.) +7,37% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -27,49%

Актуальна ціна THUG (THUG) становить --. За останні 24 години THUG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум THUG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то THUG змінився на +0,12% за останню годину, +7,37% за 24 години та на -27,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо THUG (THUG)

Ринкова капіталізація $ 57,70K$ 57,70K $ 57,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 57,70K$ 57,70K $ 57,70K Циркуляційне постачання 1,00T 1,00T 1,00T Загальна пропозиція 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0 1 000 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація THUG — $ 57,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція THUG — 1,00T, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57,70K.