Сьогоднішня ціна Throbbin

Поточна ціна Throbbin (THROBBIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 19,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації THROBBIN до USD становить $ 0 за THROBBIN.

Throbbin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 255 828, з циркуляційною пропозицією у 955,54M THROBBIN. Протягом останніх 24 годин THROBBIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00214744, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці THROBBIN змінився на -0,78% за останню годину та на +24,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,49K.

Ринкова інформація щодо Throbbin (THROBBIN)

Ринкова капіталізація $ 255,83K$ 255,83K $ 255,83K Обсяг (за 24 год) $ 11,49K$ 11,49K $ 11,49K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 255,83K$ 255,83K $ 255,83K Циркуляційне постачання 955,54M 955,54M 955,54M Загальна пропозиція 955 540 024,3902597 955 540 024,3902597 955 540 024,3902597

Поточна ринкова капіталізація Throbbin — $ 255,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,49K. Циркуляційна пропозиція THROBBIN — 955,54M, зі загальною пропозицією 955540024.3902597. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 255,83K.