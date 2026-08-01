Сьогоднішня ціна Three Kingdoms

Поточна ціна Three Kingdoms (3KDS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 3KDS до USD становить $ 0 за 3KDS.

Three Kingdoms наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 499 008, з циркуляційною пропозицією у 590,00M 3KDS. Протягом останніх 24 годин 3KDS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00133389, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці 3KDS змінився на +0,00% за останню годину та на +1,45% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 73,61.

Ринкова інформація щодо Three Kingdoms (3KDS)

Ринкова капіталізація $ 499,01K$ 499,01K $ 499,01K Обсяг (за 24 год) $ 73,61$ 73,61 $ 73,61 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 845,78K$ 845,78K $ 845,78K Циркуляційне постачання 590,00M 590,00M 590,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Three Kingdoms — $ 499,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 73,61. Циркуляційна пропозиція 3KDS — 590,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 845,78K.