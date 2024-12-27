Сьогоднішня ціна THREE ($THREE)

Поточна ціна THREE ($THREE) сьогодні становить 0.03984561 USD з ринковою капіталізацією $ 3.99M USD. Ціна $THREE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності THREE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.35K USD

- зміна ціни THREE протягом дня — -1.92%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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