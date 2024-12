Що таке THREE ( $THREE)

Fraud-resistant cryptocurrency-based eCommerce tools designed to make crypto the worldwide form of payment. ZKi3s enable on-chain reputations without KYC, Tri-Proof Smart Contracts combat fraudulent activity, and 3Pay offers decentralised, private payment systems. Three Protocol's vision is centered around creating scalable, private, and secure online commerce. Our decentralised marketplaces, including Jobs3, are transforming the future of eCommerce.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс THREE ($THREE) Whitepaper Офіційний вебсайт