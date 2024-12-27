Ціна THREE ($THREE)
Поточна ціна THREE ($THREE) сьогодні становить 0.03984561 USD з ринковою капіталізацією $ 3.99M USD. Ціна $THREE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності THREE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 71.35K USD
- зміна ціни THREE протягом дня — -1.92%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THREE до USD становила $ -0.00078295502539153.
За останні 30 днів зміна ціни THREE до USD становила $ -0.0199258332.
За останні 60 днів зміна ціни THREE до USD становила $ -0.0183035750.
За останні 90 днів зміна ціни THREE до USD становила $ -0.11586868409421167.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00078295502539153
|-1.92%
|30 днів
|$ -0.0199258332
|-50.00%
|60 днів
|$ -0.0183035750
|-45.93%
|90 днів
|$ -0.11586868409421167
|-74.41%
Останній аналіз цін THREE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.50%
-1.92%
-22.32%
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