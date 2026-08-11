Сьогоднішня ціна Strike

Поточна ціна Strike (STRIKE) сьогодні становить $ 0,386951, зі зміною 8,21% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STRIKE до USD становить $ 0,386951 за STRIKE.

Strike наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 6 965 123, з циркуляційною пропозицією у 18,00M STRIKE. Протягом останніх 24 годин STRIKE торгувався між $ 0,382776 (мінімум) та $ 0,420986 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 2,17, тоді як історичний мінімум — $ 0,063691.

У короткостроковій динаміці STRIKE змінився на +0,32% за останню годину та на -11,70% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 15,05K.

Ринкова інформація щодо Strike (STRIKE)

Ринкова капіталізація $ 6,97M$ 6,97M $ 6,97M Обсяг (за 24 год) $ 15,05K$ 15,05K $ 15,05K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,67M$ 9,67M $ 9,67M Циркуляційне постачання 18,00M 18,00M 18,00M Загальна пропозиція 25 000 000,0 25 000 000,0 25 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Strike — $ 6,97M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 15,05K. Циркуляційна пропозиція STRIKE — 18,00M, зі загальною пропозицією 25000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,67M.