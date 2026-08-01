Сьогоднішня ціна Startup

Поточна ціна Startup (STARTUP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STARTUP до USD становить $ 0 за STARTUP.

Startup наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 956, з циркуляційною пропозицією у 990,09M STARTUP. Протягом останніх 24 годин STARTUP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04941365, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STARTUP змінився на +0,20% за останню годину та на +0,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Startup (STARTUP)

Ринкова капіталізація $ 51,96K$ 51,96K $ 51,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,96K$ 51,96K $ 51,96K Циркуляційне постачання 990,09M 990,09M 990,09M Загальна пропозиція 990 094 270,2971629 990 094 270,2971629 990 094 270,2971629

Поточна ринкова капіталізація Startup — $ 51,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STARTUP — 990,09M, зі загальною пропозицією 990094270.2971629. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,96K.