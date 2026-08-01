Сьогоднішня ціна Solvr

Поточна ціна Solvr (SOLVR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLVR до USD становить $ 0 за SOLVR.

Solvr наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 37 889, з циркуляційною пропозицією у 100,00B SOLVR. Протягом останніх 24 годин SOLVR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOLVR змінився на -0,72% за останню годину та на -19,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Solvr (SOLVR)

Ринкова капіталізація $ 37,89K$ 37,89K $ 37,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 37,89K$ 37,89K $ 37,89K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Solvr — $ 37,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLVR — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 37,89K.