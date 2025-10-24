Інформація щодо ціни SOLPUMP (SOLPUMP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,0181874 Макс. за 24 год $ 0,01918017 Рекордний максимум $ 0,02417307 Найнижча ціна $ 0,00712638 Зміна ціни (за 1 год) -1,26% Зміна ціни (1 дн.) +0,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,17%

Актуальна ціна SOLPUMP (SOLPUMP) становить $0,01852749. За останні 24 години SOLPUMP торгувався між мінімумом у $ 0,0181874 і максимумом у $ 0,01918017, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SOLPUMP становить $ 0,02417307, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00712638.

Що стосується короткострокових результатів, то SOLPUMP змінився на -1,26% за останню годину, +0,93% за 24 години та на +8,17% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SOLPUMP (SOLPUMP)

Ринкова капіталізація $ 1,79M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,63M Циркуляційне постачання 96,53M Загальна пропозиція 195 409 341,752575

Поточна ринкова капіталізація SOLPUMP — $ 1,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLPUMP — 96,53M, зі загальною пропозицією 195409341.752575. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,63M.