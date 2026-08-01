Сьогоднішня ціна SOLLE

Поточна ціна SOLLE (SOLLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SOLLE до USD становить $ 0 за SOLLE.

SOLLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 49 122, з циркуляційною пропозицією у 999,65M SOLLE. Протягом останніх 24 годин SOLLE торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00136426, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SOLLE змінився на -- за останню годину та на -6,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SOLLE (SOLLE)

Ринкова капіталізація $ 49,12K$ 49,12K $ 49,12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 49,12K$ 49,12K $ 49,12K Циркуляційне постачання 999,65M 999,65M 999,65M Загальна пропозиція 999 647 089,180039 999 647 089,180039 999 647 089,180039

Поточна ринкова капіталізація SOLLE — $ 49,12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SOLLE — 999,65M, зі загальною пропозицією 999647089.180039. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 49,12K.