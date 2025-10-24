Інформація щодо ціни Smart Layer Network (SLN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01942047 $ 0,01942047 $ 0,01942047 Мін. за 24 год $ 0,02352829 $ 0,02352829 $ 0,02352829 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01942047$ 0,01942047 $ 0,01942047 Макс. за 24 год $ 0,02352829$ 0,02352829 $ 0,02352829 Рекордний максимум $ 7,46$ 7,46 $ 7,46 Найнижча ціна $ 0,01935085$ 0,01935085 $ 0,01935085 Зміна ціни (за 1 год) +0,15% Зміна ціни (1 дн.) +6,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,55% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,55%

Актуальна ціна Smart Layer Network (SLN) становить $0,0206045. За останні 24 години SLN торгувався між мінімумом у $ 0,01942047 і максимумом у $ 0,02352829, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLN становить $ 7,46, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01935085.

Що стосується короткострокових результатів, то SLN змінився на +0,15% за останню годину, +6,09% за 24 години та на -12,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Smart Layer Network (SLN)

Ринкова капіталізація $ 1,59M$ 1,59M $ 1,59M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,06M$ 2,06M $ 2,06M Циркуляційне постачання 77,50M 77,50M 77,50M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Smart Layer Network — $ 1,59M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLN — 77,50M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,06M.