Актуальна ціна Smart Layer Network сьогодні становить 0,0206045 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SLN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SLN на MEXC вже зараз.

Ціна Smart Layer Network (SLN)

Актуальна ціна 1 SLN до USD:

+5,90%1D
Графік ціни Smart Layer Network (SLN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:17:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Smart Layer Network (SLN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,15%

+6,09%

-12,55%

-12,55%

Актуальна ціна Smart Layer Network (SLN) становить $0,0206045. За останні 24 години SLN торгувався між мінімумом у $ 0,01942047 і максимумом у $ 0,02352829, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLN становить $ 7,46, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01935085.

Що стосується короткострокових результатів, то SLN змінився на +0,15% за останню годину, +6,09% за 24 години та на -12,55% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Smart Layer Network (SLN)

Поточна ринкова капіталізація Smart Layer Network — $ 1,59M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLN — 77,50M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,06M.

Історія ціни Smart Layer Network (SLN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Smart Layer Network до USD становила $ +0,00118309.
За останні 30 днів зміна ціни Smart Layer Network до USD становила $ -0,0058080994.
За останні 60 днів зміна ціни Smart Layer Network до USD становила $ -0,0066618737.
За останні 90 днів зміна ціни Smart Layer Network до USD становила $ -0,009350660598578983.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00118309+6,09%
30 днів$ -0,0058080994-28,18%
60 днів$ -0,0066618737-32,33%
90 днів$ -0,009350660598578983-31,21%

Що таке Smart Layer Network (SLN)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Smart Layer Network (SLN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Smart Layer Network (USD)

Скільки коштуватиме Smart Layer Network (SLN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Smart Layer Network (SLN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Smart Layer Network.

Перегляньте прогноз ціни Smart Layer Network вже зараз!

SLN до місцевих валют

Токеноміка Smart Layer Network (SLN)

Розуміння токеноміки Smart Layer Network (SLN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SLN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Smart Layer Network (SLN)

Скільки сьогодні коштує Smart Layer Network (SLN)?
Актуальна ціна SLN у USD становить 0,0206045 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SLN до USD?
Поточна ціна SLN до USD — $ 0,0206045. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Smart Layer Network?
Ринкова капіталізація SLN — $ 1,59M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SLN?
Циркуляційна пропозиція SLN — 77,50M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SLN?
SLN досяг історичної максимальної ціни у 7,46 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SLN?
Історична мінімальна ціна SLN становила 0,01935085 USD.
Який обсяг торгівлі SLN?
Актуальний обсяг торгівлі SLN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SLN цього року?
SLN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SLN для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

