Інформація щодо ціни SLIPPY (SLIPPY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,22% Зміна ціни (1 дн.) -2,88% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,67% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,67%

Актуальна ціна SLIPPY (SLIPPY) становить --. За останні 24 години SLIPPY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SLIPPY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SLIPPY змінився на +0,22% за останню годину, -2,88% за 24 години та на -1,67% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SLIPPY (SLIPPY)

Ринкова капіталізація $ 218,91K$ 218,91K $ 218,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 218,91K$ 218,91K $ 218,91K Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SLIPPY — $ 218,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SLIPPY — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 218,91K.