Ціна Shadow (SHADOW)
Поточна ціна Shadow (SHADOW) сьогодні становить 6.98 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна SHADOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shadow:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.75K USD
- зміна ціни Shadow протягом дня — -4.44%
- циркуляційна пропозиція – 177.84K USD
Отримуйте оновлення цін SHADOW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SHADOW.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shadow до USD становила $ -0.325108587461816.
За останні 30 днів зміна ціни Shadow до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Shadow до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Shadow до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.325108587461816
|-4.44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Shadow: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.70%
-4.44%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SHADOW is the token from Shadow Exchange, a concentrated liquidity layer built on Sonic powered by [x(3,3)](https://docs.shadow.so/pages/x-33)—a more fluid and accessible exchange model. SHADOW can freely be converted to xSHADOW to earn 100% of protocol fees, vote incentives, and rebases from Shadow Exchange. Shadow delivers an ultra-responsive trading experience on par with Sonic's speed, while also taking advantage of Sonic's FeeM to improve user experience through dynamic fees and arbitrage (MEV).
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 SHADOW до AUD
A$11.168
|1 SHADOW до GBP
￡5.6538
|1 SHADOW до EUR
€6.7008
|1 SHADOW до USD
$6.98
|1 SHADOW до MYR
RM31.2006
|1 SHADOW до TRY
₺248.4182
|1 SHADOW до JPY
¥1,082.8074
|1 SHADOW до RUB
₽704.9102
|1 SHADOW до INR
₹603.0022
|1 SHADOW до IDR
Rp114,426.2112
|1 SHADOW до PHP
₱407.7018
|1 SHADOW до EGP
￡E.351.1638
|1 SHADOW до BRL
R$42.0894
|1 SHADOW до CAD
C$10.0512
|1 SHADOW до BDT
৳851.0714
|1 SHADOW до NGN
₦10,838.4742
|1 SHADOW до UAH
₴294.7654
|1 SHADOW до VES
Bs376.92
|1 SHADOW до PKR
Rs1,946.4428
|1 SHADOW до KZT
₸3,702.89
|1 SHADOW до THB
฿237.2502
|1 SHADOW до TWD
NT$228.1064
|1 SHADOW до CHF
Fr6.282
|1 SHADOW до HKD
HK$54.3044
|1 SHADOW до MAD
.د.م69.9396