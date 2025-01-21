Сьогоднішня ціна Shadow (SHADOW)

Поточна ціна Shadow (SHADOW) сьогодні становить 6.98 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна SHADOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shadow:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.75K USD

- зміна ціни Shadow протягом дня — -4.44%

- циркуляційна пропозиція – 177.84K USD

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