Сьогоднішня ціна sETH2 (SETH2)

Поточна ціна sETH2 (SETH2) сьогодні становить 3,353.52 USD з ринковою капіталізацією $ 20.30M USD. Ціна SETH2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sETH2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 252.00 USD

- зміна ціни sETH2 протягом дня — -0.81%

- циркуляційна пропозиція – 6.05K USD

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