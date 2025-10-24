Інформація щодо ціни ROY (ROY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00119534 $ 0,00119534 $ 0,00119534 Мін. за 24 год $ 0,00141126 $ 0,00141126 $ 0,00141126 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00119534$ 0,00119534 $ 0,00119534 Макс. за 24 год $ 0,00141126$ 0,00141126 $ 0,00141126 Рекордний максимум $ 0,00608046$ 0,00608046 $ 0,00608046 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,39% Зміна ціни (1 дн.) +7,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,05%

Актуальна ціна ROY (ROY) становить $0,00141234. За останні 24 години ROY торгувався між мінімумом у $ 0,00119534 і максимумом у $ 0,00141126, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ROY становить $ 0,00608046, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ROY змінився на +2,39% за останню годину, +7,32% за 24 години та на -33,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ROY (ROY)

Ринкова капіталізація $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,39M$ 1,39M $ 1,39M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 995 954,434653 999 995 954,434653 999 995 954,434653

Поточна ринкова капіталізація ROY — $ 1,39M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROY — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999995954.434653. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,39M.