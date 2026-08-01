Сьогоднішня ціна Router Protocol

Поточна ціна Router Protocol (ROUTE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ROUTE до USD становить $ 0 за ROUTE.

Router Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 61,198, з циркуляційною пропозицією у 678.74M ROUTE. Протягом останніх 24 годин ROUTE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.080785, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ROUTE змінився на +0.01% за останню годину та на +6.96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Router Protocol (ROUTE)

Ринкова капіталізація $ 61.20K$ 61.20K $ 61.20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 88.55K$ 88.55K $ 88.55K Циркуляційне постачання 678.74M 678.74M 678.74M Загальна пропозиція 982,072,351.3008 982,072,351.3008 982,072,351.3008

Поточна ринкова капіталізація Router Protocol — $ 61.20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ROUTE — 678.74M, зі загальною пропозицією 982072351.3008. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88.55K.