Інформація щодо ціни Robora (RBR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02063508 $ 0,02063508 $ 0,02063508 Мін. за 24 год $ 0,03608655 $ 0,03608655 $ 0,03608655 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02063508$ 0,02063508 $ 0,02063508 Макс. за 24 год $ 0,03608655$ 0,03608655 $ 0,03608655 Рекордний максимум $ 0,210107$ 0,210107 $ 0,210107 Найнижча ціна $ 0,01295042$ 0,01295042 $ 0,01295042 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +38,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,79% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,79%

Актуальна ціна Robora (RBR) становить $0,03307696. За останні 24 години RBR торгувався між мінімумом у $ 0,02063508 і максимумом у $ 0,03608655, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RBR становить $ 0,210107, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01295042.

Що стосується короткострокових результатів, то RBR змінився на +0,14% за останню годину, +38,92% за 24 години та на -29,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Robora (RBR)

Ринкова капіталізація $ 2,25M$ 2,25M $ 2,25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,31M$ 3,31M $ 3,31M Циркуляційне постачання 68,01M 68,01M 68,01M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Robora — $ 2,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RBR — 68,01M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,31M.