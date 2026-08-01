Сьогоднішня ціна RIBBIT

Поточна ціна RIBBIT (RIBBIT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RIBBIT до USD становить $ 0 за RIBBIT.

RIBBIT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 93,487, з циркуляційною пропозицією у 1.00B RIBBIT. Протягом останніх 24 годин RIBBIT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RIBBIT змінився на -0.55% за останню годину та на -66.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо RIBBIT (RIBBIT)

Ринкова капіталізація $ 93.49K$ 93.49K $ 93.49K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 93.49K$ 93.49K $ 93.49K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація RIBBIT — $ 93.49K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RIBBIT — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 93.49K.