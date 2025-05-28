Ціна RETSBA (RETSBA)
Поточна ціна RETSBA (RETSBA) сьогодні становить 0,00164332 USD з ринковою капіталізацією $ 1,35M USD. Ціна RETSBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RETSBA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни RETSBA протягом дня — +25,93%
- циркуляційна пропозиція – 817,71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RETSBA до USD становила $ +0,00033834.
За останні 30 днів зміна ціни RETSBA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RETSBA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RETSBA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00033834
|+25,93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RETSBA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,41%
+25,93%
+76,60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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