Сьогоднішня ціна RETSBA (RETSBA)

Поточна ціна RETSBA (RETSBA) сьогодні становить 0,00164332 USD з ринковою капіталізацією $ 1,35M USD. Ціна RETSBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RETSBA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни RETSBA протягом дня — +25,93%

- циркуляційна пропозиція – 817,71M USD

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