Сьогоднішня ціна Reploy

Поточна ціна Reploy (RAI) сьогодні становить $ 0,00980655, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RAI до USD становить $ 0,00980655 за RAI.

Reploy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 98 065, з циркуляційною пропозицією у 10,00M RAI. Протягом останніх 24 годин RAI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 13,63, тоді як історичний мінімум — $ 0,00480688.

У короткостроковій динаміці RAI змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,99.

Ринкова інформація щодо Reploy (RAI)

Ринкова капіталізація $ 98,07K$ 98,07K $ 98,07K Обсяг (за 24 год) $ 6,99$ 6,99 $ 6,99 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 98,07K$ 98,07K $ 98,07K Циркуляційне постачання 10,00M 10,00M 10,00M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Reploy — $ 98,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,99. Циркуляційна пропозиція RAI — 10,00M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 98,07K.