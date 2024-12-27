Ціна Reddex (LQDX)
Поточна ціна Reddex (LQDX) сьогодні становить 0.059931 USD з ринковою капіталізацією $ 7.25M USD. Ціна LQDX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Reddex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.36K USD
- зміна ціни Reddex протягом дня — +28.85%
- циркуляційна пропозиція – 120.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Reddex до USD становила $ +0.01341897.
За останні 30 днів зміна ціни Reddex до USD становила $ +0.1058115126.
За останні 60 днів зміна ціни Reddex до USD становила $ +0.2646134042.
За останні 90 днів зміна ціни Reddex до USD становила $ +0.054144923394601027.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01341897
|+28.85%
|30 днів
|$ +0.1058115126
|+176.56%
|60 днів
|$ +0.2646134042
|+441.53%
|90 днів
|$ +0.054144923394601027
|+935.78%
Останній аналіз цін Reddex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
+28.85%
+144.12%
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