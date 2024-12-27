Сьогоднішня ціна Reddex (LQDX)

Поточна ціна Reddex (LQDX) сьогодні становить 0.059931 USD з ринковою капіталізацією $ 7.25M USD. Ціна LQDX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Reddex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.36K USD

- зміна ціни Reddex протягом дня — +28.85%

- циркуляційна пропозиція – 120.99M USD

Отримуйте оновлення цін LQDX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LQDX.