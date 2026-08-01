Яка зараз ціна Rawli Analytics?

Rawli Analytics торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 0.32% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як RWAAN порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.32% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо RWAAN перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Rawli Analytics виглядає у порівнянні з токенами категорії Analytics,BNB Chain Ecosystem?

У сегменті Analytics,BNB Chain Ecosystem RWAAN демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Rawli Analytics?

Ринкова капіталізація ₴18728683.23078865360000 розташовує RWAAN на #3773 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують RWAAN?

Rawli Analytics згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку RWAAN?

З 5797379449.114267 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.