Сьогоднішня ціна QUANTUM CORE

Поточна ціна QUANTUM CORE ($QBS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації $QBS до USD становить $ 0 за $QBS.

QUANTUM CORE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 011, з циркуляційною пропозицією у 999,83M $QBS. Протягом останніх 24 годин $QBS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00613662, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці $QBS змінився на -- за останню годину та на +0,91% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо QUANTUM CORE ($QBS)

Ринкова капіталізація $ 22,01K$ 22,01K $ 22,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,01K$ 22,01K $ 22,01K Циркуляційне постачання 999,83M 999,83M 999,83M Загальна пропозиція 999 827 184,184899 999 827 184,184899 999 827 184,184899

Поточна ринкова капіталізація QUANTUM CORE — $ 22,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $QBS — 999,83M, зі загальною пропозицією 999827184.184899. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,01K.