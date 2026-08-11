Сьогоднішня ціна Quantum Compute

Поточна ціна Quantum Compute (SN48) сьогодні становить $ 0,89525, зі зміною 1,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN48 до USD становить $ 0,89525 за SN48.

Quantum Compute наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 366 499, з циркуляційною пропозицією у 4,88M SN48. Протягом останніх 24 годин SN48 торгувався між $ 0,888845 (мінімум) та $ 0,927236 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7,74, тоді як історичний мінімум — $ 0,00968784.

У короткостроковій динаміці SN48 змінився на -0,81% за останню годину та на +1,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,04K.

Ринкова інформація щодо Quantum Compute (SN48)

Ринкова капіталізація $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Обсяг (за 24 год) $ 3,04K$ 3,04K $ 3,04K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,37M$ 4,37M $ 4,37M Циркуляційне постачання 4,88M 4,88M 4,88M Загальна пропозиція 4 877 408,352527782 4 877 408,352527782 4 877 408,352527782

Поточна ринкова капіталізація Quantum Compute — $ 4,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,04K. Циркуляційна пропозиція SN48 — 4,88M, зі загальною пропозицією 4877408.352527782. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,37M.