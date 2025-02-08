Сьогоднішня ціна Pyth ETH (PYTHETH)

Поточна ціна Pyth ETH (PYTHETH) сьогодні становить 2,679.88 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна PYTHETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pyth ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Pyth ETH протягом дня — -2.84%

- циркуляційна пропозиція – 463.70 USD

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