Ціна Pyth ETH (PYTHETH)
Поточна ціна Pyth ETH (PYTHETH) сьогодні становить 2,679.88 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна PYTHETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pyth ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Pyth ETH протягом дня — -2.84%
- циркуляційна пропозиція – 463.70 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pyth ETH до USD становила $ -78.52684762732.
За останні 30 днів зміна ціни Pyth ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pyth ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pyth ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -78.52684762732
|-2.84%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pyth ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-2.84%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This vault curated by Re7 Labs exclusively uses Pyth oracles to secure various collateral markets in the Base ecosystem Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.
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